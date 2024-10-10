Бійці полонили двох росіян під час зачистки ворожої позиції. ВIДЕО

Бійці полонили двох росіян під час зачистки ворожої позиції на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойових дій та трофеїзацією окупантів опублікований у соцмережах. Судячи із запису, бійці переконали росіян здатися, кинувши їм у сховок кілька гранат.

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