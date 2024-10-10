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Бійці полонили двох росіян під час зачистки ворожої позиції. ВIДЕО

Бійці полонили двох росіян під час зачистки ворожої позиції на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойових дій та трофеїзацією окупантів опублікований у соцмережах. Судячи із запису, бійці переконали росіян здатися, кинувши їм у сховок кілька гранат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полонили вісьмох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) Донбас (22356) бойові дії (4014) полонені (2292)


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"Забєрі мєня в свой плєн!" (с)
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10.10.2024 14:47 Відповісти
от для чого це ти зараз віника заспівав?
тепер цей заразний мотівчик на під дня в голові буде грати
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10.10.2024 16:02 Відповісти
Поражаюсь мужеству и выдержке наших защитников Украины. Ребята, берегите себя. Хоть и знаю, что война есть война и исход боя для отдельно взятого солдата непредсказуем.
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10.10.2024 15:01 Відповісти
Тепер відгодують за державний кошт і обміняють.
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10.10.2024 15:19 Відповісти
Зараза, тікети до накабздона пропали...
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10.10.2024 15:23 Відповісти
Низький уклін козакам за їхню роботу. Слава ЗСУ!
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10.10.2024 17:45 Відповісти
Довго тварюки опирались, але гранати виявились переконливим аргументом.
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10.10.2024 18:15 Відповісти
І все ж таки витягли - а сарай здоровий - може інші вже у кобзона.
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10.10.2024 20:24 Відповісти
Ну і дурні. Це дігноз. Навіщо?
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10.10.2024 23:25 Відповісти
 
 