Бійці полонили вісьмох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО
Українські воїни захопили у полон вісьмох окупантів під час бою на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах.
"Українські воїни на одній з ділянок фронту Донбаського напрямку поповнили російськими військовослужбовцями "обмінний фонд", які чесно кажучи більш схожі на шахтарів", - йдеться у коментарі до публікації.
бідні, бо дурні.
води дадуть, невдовзі допитають, і навіть "сігарєткой затянусь".
І табори під Львом - райські кущі, полон - суцільна божа благодать,
Пізніше - обмін, ну а там "поновой подамся украинцев убивать".