УКР
14 378 37

Бійці полонили вісьмох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни захопили у полон вісьмох окупантів під час бою на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах.

"Українські воїни на одній з ділянок фронту Донбаського напрямку поповнили російськими військовослужбовцями "обмінний фонд", які чесно кажучи більш схожі на шахтарів", - йдеться у коментарі до публікації.

Автор: 

армія рф (18483) полонені (2338)
Топ коментарі
+19
Треба розстріляти з півтора тисячі за то що наших хлопців розстріляли.
03.10.2024 13:00 Відповісти
+12
афроросіяни)
03.10.2024 12:52 Відповісти
+11
Ну нарешті! Ось вони легендарні донецькі шахтарі, на 10-му році війни таки попались!
03.10.2024 13:13 Відповісти
афроросіяни)
03.10.2024 12:52 Відповісти
ШАХТАРІ І ТРАКТОРИСТИ.
03.10.2024 12:56 Відповісти
руснигеры
03.10.2024 13:07 Відповісти
Есть и полукровки (судя по наполовину черным мордам)
03.10.2024 14:12 Відповісти
Та ні! Ці кацапи дуже багато стріляли по нашим хлопцям, тому і пики чорні від порохових газів! Даремно їх взяли в полон, хіба шо в їхньому полоні, на тому відтинку фронту, є наші бійці!
03.10.2024 14:27 Відповісти
Піднялись на - гора
03.10.2024 12:54 Відповісти
Треба розстріляти з півтора тисячі за то що наших хлопців розстріляли.
03.10.2024 13:00 Відповісти
а обмінюватине треба, нехай наші там мучаються?
03.10.2024 13:28 Відповісти
Для обміну кацапів уже більш чим достатньо. Їх не хоче кремль обмінювати. А за рахунок грошей, які відірвали від наших бідних пенсіонерів, цих нелюдей будуть утримувати в полоні, щоб пуза порозжирали. Тобі наших пенсіонерів шкода чи ворогів?
03.10.2024 16:19 Відповісти
А обміняють оцих кацапів на ідіотів та ідіоток , які на десятому році війни до кацапії у гості їдуть (( Нещодавно один такий "їздун" поперся рідню у петербурзі провідувати через Донецьку область , головна проблема після повернення - багато хабарів беруть на блокпостах , і на наших , і на кацапських , решта херня з його слів , маршрутка лінію фронту проїхала як її не було у обох напрямках ..... якийсь ідіотизм відбувається , мар'янка безумна відпочиває ((
03.10.2024 19:37 Відповісти
Шлях до успіху це діяти , думати, планувати як Ізраїль
03.10.2024 13:04 Відповісти
шахтеры???
03.10.2024 13:05 Відповісти
Ну нарешті! Ось вони легендарні донецькі шахтарі, на 10-му році війни таки попались!
03.10.2024 13:13 Відповісти
обмінний фонд
03.10.2024 13:30 Відповісти
то інше питання. откормлені чи ні - мінять на наших є кого.
03.10.2024 15:53 Відповісти
Для обміну кацапів уже більш чим достатньо. Їх не хоче кремль обмінювати. А за рахунок грошей, які відірвали від наших бідних пенсіонерів, цих нелюдей будуть утримувати в полоні, щоб пуза порозжирали. Тобі наших пенсіонерів шкода чи ворогів?
03.10.2024 16:21 Відповісти
ти там на обмінах сидиш і усе знаєш? як на них військові заробляють, шо платить апостол Дмитро?
бідні, бо дурні.
03.10.2024 18:03 Відповісти
На вигляд зовсім НЕ задроти... Підуть на обмін 1 сорт.
03.10.2024 14:25 Відповісти
Копчені москалі 1сорт.
03.10.2024 14:42 Відповісти
Розстріляти треба цю падаль.....
03.10.2024 14:57 Відповісти
песня класс в тему
03.10.2024 15:13 Відповісти
Вони розстрілюють наших полонених ,а в нас дуже хочуть показати свою гуманість.
03.10.2024 15:19 Відповісти
Ну я понимаю, Женева, гуманность ' мы - не они' и все такое. Но почему у этих выродков хотя бы **** в кровь не разбиты?
03.10.2024 15:32 Відповісти
Дурня повнта та "женева". З кацапами вона не працює. Застосовувати Україною правила в односторонньому поряду - шлях до поразки.
03.10.2024 16:24 Відповісти
Кацапи від страху почорніли
03.10.2024 16:01 Відповісти
коричневьіе линии
03.10.2024 18:04 Відповісти
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
03.10.2024 18:55 Відповісти
Треба показово роззріляти цю мерзоту щоб кацапня зрозуміла що і їх можуть так прикінчити, а то вони вже зовсім нахабніли від безкарності. І глибоко наплювати на всякі там конвенції.
03.10.2024 20:37 Відповісти
Вони розстрілювали наших...................
03.10.2024 21:48 Відповісти
Именно на Покровском напрвлении 9 украинских военнопленных были расстреляны. Почему бы этих чумазых кацапов не расстрелять? Кому они нужны?
03.10.2024 22:19 Відповісти
Впевнений, що розстріляли, а частину на обмін. Наших з полону треба теж міняти.
03.10.2024 22:47 Відповісти
І ось нарешті доля усміхнулась: відмиюся, від"їмся, відісплюсь,
води дадуть, невдовзі допитають, і навіть "сігарєткой затянусь".
І табори під Львом - райські кущі, полон - суцільна божа благодать,
Пізніше - обмін, ну а там "поновой подамся украинцев убивать".
03.10.2024 23:02 Відповісти
Их мыть не нужно, это возвращение истиной кацапской Твари в оригинале .
04.10.2024 00:14 Відповісти
 
 