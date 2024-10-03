Бійці полонили вісьмох окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни захопили у полон вісьмох окупантів під час бою на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" бійці показали у соцмережах.

"Українські воїни на одній з ділянок фронту Донбаського напрямку поповнили російськими військовослужбовцями "обмінний фонд", які чесно кажучи більш схожі на шахтарів", - йдеться у коментарі до публікації.

