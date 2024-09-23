Морпіхи на бронемашині заїхали у село на Курщині та заскочили у сараї двох військових армії РФ. ВIДЕО

Українські морпіхи полонили двох російських військових, яких заскочили у сараї одного із сільських обійсть на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Курщина. Працюють морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти", - зазначається у коментарі до відео.

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