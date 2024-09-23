УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
39 451 20

Морпіхи на бронемашині заїхали у село на Курщині та заскочили у сараї двох військових армії РФ. ВIДЕО

Українські морпіхи полонили двох російських військових, яких заскочили у сараї одного із сільських обійсть на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Курщина. Працюють морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 501 ОБМП приєднався до наступу ЗСУ в Курській області, - Forbes

Автор: 

полонені (2267) Курськ (1129) морська піхота (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
И дома целые стоят
И украинские бойцы не сожгли их дотла
И едут после выполнения задания украинские бойцы
Без унитазов на броне
показати весь коментар
23.09.2024 16:30
+11
І обійстя кацапам не **********...
показати весь коментар
23.09.2024 16:26
+8
Як на сафарі ))
показати весь коментар
23.09.2024 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як на сафарі ))
показати весь коментар
23.09.2024 16:23 Відповісти
Вот это по нашему, по козацки. А то в окопе, под обстрелом. На тачанке въехать в село, связать двух красноперых и к батьке доставить.
показати весь коментар
23.09.2024 18:12 Відповісти
І обійстя кацапам не **********...
показати весь коментар
23.09.2024 16:26 Відповісти
Вони шукали давно омріяні унітази, і тут на тобі...
показати весь коментар
23.09.2024 16:27 Відповісти
И дома целые стоят
И украинские бойцы не сожгли их дотла
И едут после выполнения задания украинские бойцы
Без унитазов на броне
показати весь коментар
23.09.2024 16:30 Відповісти
Мочити треба касапів..вони нашим голови ріжуть..
показати весь коментар
23.09.2024 16:38 Відповісти
Зато нє НАТа
показати весь коментар
23.09.2024 16:43 Відповісти
Надеюсь, что взяли этих твиксов потому, что было место в броне - трансфере, а остальных оставили в сарае.
показати весь коментар
23.09.2024 16:54 Відповісти
хоч на нормальній машині покатаються
показати весь коментар
23.09.2024 17:46 Відповісти
Повезло кацапам- відвойювались...
показати весь коментар
23.09.2024 17:47 Відповісти
Свинособак на кіл!
показати весь коментар
23.09.2024 17:56 Відповісти
На палю!
показати весь коментар
23.09.2024 19:27 Відповісти
Ходють, панимаш, по священной русской земле как у себя дома. Ай да украинцы, ай да молодцы.
показати весь коментар
23.09.2024 18:19 Відповісти
Солдати в сараї? Цікаво, хто з них Ваня а хто Дуня
показати весь коментар
23.09.2024 18:27 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 19:26 Відповісти
ща в моде...пріході ноччю на арсенал
показати весь коментар
23.09.2024 20:02 Відповісти
мдя... поля рівненьки, без воронок..
показати весь коментар
23.09.2024 20:01 Відповісти
Мені більш до вподоби, коли кожне російскє місто та село майбутніх молодих республік будє схожє на Бахмут сьогодні ! Так має виглядати кожне російське місто.
показати весь коментар
23.09.2024 21:07 Відповісти
+++++
показати весь коментар
03.10.2024 19:07 Відповісти
Це старе відео. На вулиці літо.)))
показати весь коментар
18.11.2024 17:27 Відповісти
 
 