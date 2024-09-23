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Новости Видео Война
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Морпехи на бронемашине заехали в село на Курщине и застали в сарае двух военных армии РФ. ВИДЕО

Украинские морпехи взяли в плен двух российских военных, которых застали в сарае одного из сельских дворов на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Курщина. Работают морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Пограничники поразили укрытие противника, личный состав и огневые позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2143) Курск (1118) морская пехота (39)


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Топ комментарии
+15
И дома целые стоят
И украинские бойцы не сожгли их дотла
И едут после выполнения задания украинские бойцы
Без унитазов на броне
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23.09.2024 16:30
+11
І обійстя кацапам не **********...
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23.09.2024 16:26
+8
Як на сафарі ))
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23.09.2024 16:23
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Як на сафарі ))
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23.09.2024 16:23 Ответить
Вот это по нашему, по козацки. А то в окопе, под обстрелом. На тачанке въехать в село, связать двух красноперых и к батьке доставить.
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23.09.2024 18:12 Ответить
І обійстя кацапам не **********...
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23.09.2024 16:26 Ответить
Вони шукали давно омріяні унітази, і тут на тобі...
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23.09.2024 16:27 Ответить
И дома целые стоят
И украинские бойцы не сожгли их дотла
И едут после выполнения задания украинские бойцы
Без унитазов на броне
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23.09.2024 16:30 Ответить
Мочити треба касапів..вони нашим голови ріжуть..
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23.09.2024 16:38 Ответить
Зато нє НАТа
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23.09.2024 16:43 Ответить
Надеюсь, что взяли этих твиксов потому, что было место в броне - трансфере, а остальных оставили в сарае.
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23.09.2024 16:54 Ответить
хоч на нормальній машині покатаються
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23.09.2024 17:46 Ответить
Повезло кацапам- відвойювались...
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23.09.2024 17:47 Ответить
Свинособак на кіл!
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23.09.2024 17:56 Ответить
На палю!
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23.09.2024 19:27 Ответить
Ходють, панимаш, по священной русской земле как у себя дома. Ай да украинцы, ай да молодцы.
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23.09.2024 18:19 Ответить
Солдати в сараї? Цікаво, хто з них Ваня а хто Дуня
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23.09.2024 18:27 Ответить
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23.09.2024 19:26 Ответить
ща в моде...пріході ноччю на арсенал
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23.09.2024 20:02 Ответить
мдя... поля рівненьки, без воронок..
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23.09.2024 20:01 Ответить
Мені більш до вподоби, коли кожне російскє місто та село майбутніх молодих республік будє схожє на Бахмут сьогодні ! Так має виглядати кожне російське місто.
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23.09.2024 21:07 Ответить
+++++
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03.10.2024 19:07 Ответить
Це старе відео. На вулиці літо.)))
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18.11.2024 17:27 Ответить
 
 