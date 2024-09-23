Морпехи на бронемашине заехали в село на Курщине и застали в сарае двух военных армии РФ. ВИДЕО

Украинские морпехи взяли в плен двух российских военных, которых застали в сарае одного из сельских дворов на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Курщина. Работают морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

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