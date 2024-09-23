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Пограничники поразили укрытие противника, личный состав и огневые позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО

Комплексный удар по ряду опорных пунктов оккупантов нанесли пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении. Были поражены укрытия противника, личный состав и огневые позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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армия РФ (19387) Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030)


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