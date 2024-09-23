Прикордонники уразили укриття противника, особовий склад та вогневі позиції на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Комплексного удару по низці опорних пунктів окупантів завдали прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку. Було уражено укриття противника, особовий склад та вогневі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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