РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Центральному районі Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пряме влучання пошкоджено дах, сходи, ліфтове обладнання, а також вибито шибки", - йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав.

Напередодні повідомлялось, що у Херсоні лунали вибухи.

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