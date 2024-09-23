РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Центральному районі Херсону.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через пряме влучання пошкоджено дах, сходи, ліфтове обладнання, а також вибито шибки", - йдеться в повідомленні.
Ніхто не постраждав.
Напередодні повідомлялось, що у Херсоні лунали вибухи.
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