УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12219 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
940 0

РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Центральному районі Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пряме влучання пошкоджено дах, сходи, ліфтове обладнання, а також вибито шибки", - йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав.

Напередодні повідомлялось, що у Херсоні лунали вибухи.

Також читайте: Росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ, поранили у Бериславі цивільного. ФОТО

Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 