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РФ обстреляла многоэтажку в Херсоне: Пострадавших нет. ВИДЕО

Российские оккупанты ударили по многоэтажке в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за прямого попадания повреждена крыша, лестница, лифтовое оборудование, а также выбиты стекла", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы.

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Автор: 

обстрел (27259) Херсон (2834)


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