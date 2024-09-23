РФ обстреляла многоэтажку в Херсоне: Пострадавших нет. ВИДЕО
Российские оккупанты ударили по многоэтажке в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за прямого попадания повреждена крыша, лестница, лифтовое оборудование, а также выбиты стекла", - говорится в сообщении.
Никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы.
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