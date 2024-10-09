Бійці 409-го ОСБт затрофеїли на Курщині ворожу станцію супутникового зв’язку Р-448. ФОТО
Бійці 409-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ на Курщині захопили ворожу станцію супутникового звʼязку Р-448 у повній комплектації.
Про це повідомив військовий Андрій Підлісний, інформує Цензор.НЕТ.
але побачив як бабуся, (ібанута)
веде онучку на повідку, а воно мявкає та вовзе на чотирох.
на зауваження каже не чіпайте бо вона в ОБРАЗІ!!!!
то вже й не до сміху...
дугі покусали цуценя до крові та вжей страшно....
і Вам не буде страшно за їїх моральний сиан???
А Бійцям-шана!
Слава Україні!
Слава нації!