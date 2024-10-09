РУС
Бойцы 409-го ОСБт затрофеили на Курщине вражескую станцию ​​спутниковой связи Р-448. ФОТО

Бойцы 409-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в Курской области захватили вражескую станцию спутниковой связи Р-448 в полной комплектации.

Об этом сообщил военный Андрей Подлесный, информирует Цензор.НЕТ.

російська станція супутникового звʼязку Р-448 захоплена на Курщині
трофеи Курск
+11
Слава ЗСУ! Смерть ворогам! Україна понад усе!
09.10.2024 21:23
+9
Під квадроберів працюють, респект їм!
09.10.2024 21:30
+9
Комусь конче свербить повідомити цю інфу кацапам, щоб наша розвідка не змогла використати в повній мірі.
09.10.2024 21:57
Слава ЗСУ! Смерть ворогам! Україна понад усе!
09.10.2024 21:23
Цікаво таке фото коту показати...
09.10.2024 21:27
Під квадроберів працюють, респект їм!
09.10.2024 21:30
наче й сміно про квадроберів...
але побачив як бабуся, (ібанута)
веде онучку на повідку, а воно мявкає та вовзе на чотирох.
на зауваження каже не чіпайте бо вона в ОБРАЗІ!!!!
то вже й не до сміху...
дугі покусали цуценя до крові та вжей страшно....
09.10.2024 21:42
Спробуйте рісполепт, знимає проблему з баченням того, що ніхто інший не бачить.
09.10.2024 21:54
тож у Вас не буде проблеми коли Ваші діти чи онуки будуть кусати тварин або просто ходити на поводку рачки????
і Вам не буде страшно за їїх моральний сиан???
09.10.2024 21:58
Проблеми зазвичай починаються, коли ліві персонажі на вулиці до незнайомих людей доколупуються із своїми зауваженнями.
09.10.2024 22:13
Комусь конче свербить повідомити цю інфу кацапам, щоб наша розвідка не змогла використати в повній мірі.
09.10.2024 21:57
Можна подумати, що кацапи не знають про це
09.10.2024 22:24
Теперь начинку изучить, партнёрам за запчасти поменять!)
А Бійцям-шана!
09.10.2024 22:12
Красівчики!
Слава Україні!
Слава нації!
09.10.2024 22:19
Звичайно можна подумати. Чому ні? Кацапи могли не знати, що в комплекті і робочому стані.
09.10.2024 22:44
Слава ВСУ!!! Смерть московитам!
10.10.2024 12:13
Спутник к ней прилагался?
10.10.2024 13:16
Коти, суперові , Слава Україні!
10.10.2024 18:03
 
 