Вражеский танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 догорают на трассе Коренево-Новоивановка в Курской области. ВИДЕО

Экипаж украинского танка уничтожил из засады вражескую бронегруппу, которая двигалась по дороге Коренево-Новоивановка на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Колонна российской техники, которая попала в засаду в Курской области на трассе Коренево-Новоивановка. Танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 были уничтожены экипажем украинского танка", - отмечает в заметке автор публикации.

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