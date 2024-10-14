Вражеский танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 догорают на трассе Коренево-Новоивановка в Курской области. ВИДЕО
Экипаж украинского танка уничтожил из засады вражескую бронегруппу, которая двигалась по дороге Коренево-Новоивановка на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Колонна российской техники, которая попала в засаду в Курской области на трассе Коренево-Новоивановка. Танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 были уничтожены экипажем украинского танка", - отмечает в заметке автор публикации.
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Танчику респект и уважуха!!!)