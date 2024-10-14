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Вражеский танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 догорают на трассе Коренево-Новоивановка в Курской области. ВИДЕО

Экипаж украинского танка уничтожил из засады вражескую бронегруппу, которая двигалась по дороге Коренево-Новоивановка на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Колонна российской техники, которая попала в засаду в Курской области на трассе Коренево-Новоивановка. Танк, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и БТР-80 были уничтожены экипажем украинского танка", - отмечает в заметке автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19592) уничтожение (7171) Курск (1137)


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Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе!
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14.10.2024 11:09 Ответить
Нехер шастать!
Танчику респект и уважуха!!!)
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14.10.2024 11:25 Ответить
щільненько згрупувались.
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14.10.2024 11:28 Ответить
Один постріл, три цілі, майстерність!
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14.10.2024 12:00 Ответить
Чому один ?
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14.10.2024 12:46 Ответить
Це,щоб три ідіоти поржали,
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14.10.2024 14:32 Ответить
Мабуть швидкість перевищили. У нас за таке карають.
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14.10.2024 15:22 Ответить
 
 