Тела семи россиян валяются в грязи на Курщине: "Штурмануть хотели, п#дары. Освободители, сука". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает результат боя с российской штурмовой группой на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела рашистов, которые валяются в грязи у дороги. По словам автора видео, россиян было семеро.

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