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Новости Видео Война
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Тела семи россиян валяются в грязи на Курщине: "Штурмануть хотели, п#дары. Освободители, сука". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает результат боя с российской штурмовой группой на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела рашистов, которые валяются в грязи у дороги. По словам автора видео, россиян было семеро.

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (19592) уничтожение (7171) Курск (1139)


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Який красівий пєйзаж
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15.10.2024 10:38 Ответить
Ванюшкі прішлі на побивку.
Маманя, паставь самавар. Да баньку с берьозовим вєнічьком для ванькі іді пригатовь.
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15.10.2024 10:38 Ответить
Вєнічок у дупу, бо Муамарчік Каддафі образиться....
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15.10.2024 13:15 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
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15.10.2024 10:40 Ответить
Штурмують концерт Кабздона.
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15.10.2024 10:40 Ответить
Кацапськіє свиньії в прівичнай срєдє абітанія в радной говєні...
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15.10.2024 10:41 Ответить
поо пути на Берлин, даже границу не пересекли....
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15.10.2024 11:33 Ответить
Тільки це вони "могут павтаріть".
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15.10.2024 11:53 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/8k8kWXHCX-w Поучительная история в трьох картинках (Обманутый россиянин)
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15.10.2024 13:06 Ответить
 
 