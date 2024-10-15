Тела семи россиян валяются в грязи на Курщине: "Штурмануть хотели, п#дары. Освободители, сука". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снимает результат боя с российской штурмовой группой на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела рашистов, которые валяются в грязи у дороги. По словам автора видео, россиян было семеро.
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Маманя, паставь самавар. Да баньку с берьозовим вєнічьком для ванькі іді пригатовь.