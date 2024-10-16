Два українські танки упритул рознесли на друзки ворожий БТР-82А на Курщині. ВIДЕО

Два українські танки упритул розстріляли ворожий БТР-82А з десантом на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота двох українських екіпажів німецьких БМП "Marder" на Курщині. ВIДЕО