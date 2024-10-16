Два українські танки упритул рознесли на друзки ворожий БТР-82А на Курщині. ВIДЕО
Два українські танки упритул розстріляли ворожий БТР-82А з десантом на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
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+30 Dmitriy Prudko
показати весь коментар16.10.2024 15:44 Посилання
+28 Tierre
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+25 Василь Васько #582549
показати весь коментар16.10.2024 15:42 Посилання
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що ці танки по тобі не шмальнуть,
чи то неспроможні стріляти, чи без екіпажу.
пусте діло намагатися зрозуміти кацапську логіку...
Один на бєтєрі виїхав на два танка, а другий довго не міг вдуплити - то "свій" бєтєр чи ворожий.
Доречі, я всетаки сподіваюсь що всетаки ворожий, бо хз.
Короче відос - сплошний фейспалм )
або дрон прилетить. І чомусь екипаж повільно зреагував, може не знали свої чи чужі ?