Окупант вирвав чеку із гранати і тримав її в руках,щоб покінчити життя самогубством. ВIДЕО
Аеробомбери бойового батальйону Incognito 54-ої окремої механізованої бригади скинули з дрона боєприпас на російського загарбника. Окупант в мить дістав гранату та підірвав себе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського загарбника опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+11 Виктор Дийнега
показати весь коментар16.10.2024 17:59 Посилання
+11 три - пятнадцать
показати весь коментар16.10.2024 18:00 Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.10.2024 17:51 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки остається незрозумілим навіщо було пертися в далеку Україну і чекати там на дрона...
Сам https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-zaderzhali-muzhchinu-spravil-nuzhdu-vechnyy-ogon/32902562.html осужденный был задержан в апреле . Тогда российская полиция сообщала, что 36-летний приезжий «справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его».
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-spravil-nuzhdu-usilili-nakazanie-krym/33160876.html