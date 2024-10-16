Оккупант вырвал чеку из гранаты и держал ее в руках, чтобы покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО
Аэробомберы боевого батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады сбросили с дрона боеприпас на российского захватчика. Оккупант в тот же момент достал гранату и подорвал себя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского захватчика опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+11 Виктор Дийнега
показать весь комментарий16.10.2024 17:59 Ссылка
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+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.10.2024 17:51 Ссылка
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тільки остається незрозумілим навіщо було пертися в далеку Україну і чекати там на дрона...
Сам https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-zaderzhali-muzhchinu-spravil-nuzhdu-vechnyy-ogon/32902562.html осужденный был задержан в апреле . Тогда российская полиция сообщала, что 36-летний приезжий «справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его».
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-spravil-nuzhdu-usilili-nakazanie-krym/33160876.html