Оккупант вырвал чеку из гранаты и держал ее в руках, чтобы покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО

Аэробомберы боевого батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады сбросили с дрона боеприпас на российского захватчика. Оккупант в тот же момент достал гранату и подорвал себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского захватчика опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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