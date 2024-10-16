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Оккупант вырвал чеку из гранаты и держал ее в руках, чтобы покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО

Аэробомберы боевого батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады сбросили с дрона боеприпас на российского захватчика. Оккупант в тот же момент достал гранату и подорвал себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского захватчика опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Раненый оккупант вымолил у украинского дрона лекарства и воду и под обстрелом российских артиллеристов побежал сдаваться в плен.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) самоубийство (1011) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+11
В підмосковії ліквідували дуже жирну гниду https://t.me/pecherymordora356
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16.10.2024 17:59
+11
от шо означяє правильне навчяння руснявого воїна!
тільки остається незрозумілим навіщо було пертися в далеку Україну і чекати там на дрона...
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16.10.2024 18:00
+8
Шустрии - однако
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16.10.2024 17:51
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Шустрии - однако
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16.10.2024 17:51 Ответить
Гарний кацап! 😁
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16.10.2024 17:57 Ответить
В підмосковії ліквідували дуже жирну гниду https://t.me/pecherymordora356
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16.10.2024 17:59 Ответить
от шо означяє правильне навчяння руснявого воїна!
тільки остається незрозумілим навіщо було пертися в далеку Україну і чекати там на дрона...
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16.10.2024 18:00 Ответить
Армія zомбі
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16.10.2024 18:01 Ответить
Вони готові померти в будь-який момент. Це нормально? Де інстинкт самозбереження?
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16.10.2024 18:06 Ответить
***** їм рай пообіцяв, ось вони і повірили
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16.10.2024 18:49 Ответить
Інстинкт самозбереження це у людей. А кацапи хто?
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16.10.2024 18:49 Ответить
джек-пот для кацаподебила - ни тебе бабла семье, ни тебе места в раю - "надули*******)..
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16.10.2024 18:11 Ответить
Це напевно єдине віддео 54 -Ї прокацапської Бахмутської бригади в якій втихаря вбивають ,а командири покривають вбивців та самий факт вбивства "патамушто єто "бандеровци" с Западной Украини",що змінилося з часу сталінських репресій ,***...слів нема і що думають ці рузькокомовні що я буду до них "толерантний" ні- кров за кров....і до смерті!!!!!
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16.10.2024 18:13 Ответить
Що ти несеш?
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16.10.2024 18:32 Ответить
воно під грибами
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16.10.2024 22:06 Ответить
Нічого веселого. Такі відео говорять про затятість ворога і підтверджують фразу ,,На щиті або зі щитом,,. Натомість про здачу в полон ворогів варто крутити цілодобово
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16.10.2024 18:13 Ответить
Шо ти несеш кацап? Какой смысл той фразы? Как ее можно подтвердить убившись гранатой? Это просто лозунг придуманый для дебилов. Погибнуть с честью? Какая честь для людей пришедших убивать в другую страну за деньги.В страну которую называли "братской". Хотя логика и кацапы несовместимы.Грезы про величие сделали из вас нелюдей.
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16.10.2024 20:13 Ответить
Ну це ви так міркуєте, а вони інакше, тому й викликає настороженість такий супротивник, який не цінує своє життя, і тому не підніме руки, битиметься до останнього, подобається це, чи не подобається, але це мотивація.
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16.10.2024 21:09 Ответить
маячня. здаются в плен.он не "бился до последнего"просто понял что єто конец и вкоротів соби вику.де ти вбачив мотивацию?"викликає настороженість такий супротивник", "битиметься до останнього"- а казачок то зааасланый!!!
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16.10.2024 22:04 Ответить
Смерть ********.
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16.10.2024 18:14 Ответить
Суд РФ ужесточил наказание мужчине, который справил нужду на Вечный огонь в Севастополе

Сам https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-zaderzhali-muzhchinu-spravil-nuzhdu-vechnyy-ogon/32902562.html осужденный был задержан в апреле . Тогда российская полиция сообщала, что 36-летний приезжий «справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его».

https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-spravil-nuzhdu-usilili-nakazanie-krym/33160876.html
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16.10.2024 19:00 Ответить
Мабуть, добрий жбан пива всосав.
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16.10.2024 21:04 Ответить
Здох максім, да і йух с нім.
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16.10.2024 19:23 Ответить
ген самознищення
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16.10.2024 20:51 Ответить
Шкода... що не в кольорах.
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16.10.2024 21:29 Ответить
Молодець)))
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16.10.2024 22:55 Ответить
подмогу по рации візівал?
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21.10.2024 17:12 Ответить
 
 