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Раненый оккупант вымолил у украинского дрона лекарства и воду и под обстрелом российских артиллеристов побежал сдаваться в плен.. ВИДЕО

Раненый оккупант сдался в плен бойцам 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы, подавая знаки о своем намерении через дрон, который завис над остатками его позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор дрона сбросил россиянину, обезболивающие препараты, воду и записку с инструкциями. На видеозаписи процесса "трофеизации" оккупанта видно, что ему вдогонку стреляли соратники-артиллеристы.

"Настоящий триллер от воинов батальона К-2 54-й механизированной бригады, которые уже не впервые берут в плен оккупантов с помощью дрона. Российский солдат после провального штурма целую неделю сидел в окопе без еды и воды и чудом пережил несколько сбрасываний с дрона. Затем выполз из укрытия и попросился в плен. Оператор БПЛА с позывным "Стайгер" сбросил ему обезболивающие медикаменты, воду и записку с инструкцией. Во время перехода его пыталась добить российская артиллерия, но и здесь ему очень повезло", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты, взявшись за руки, бегут от украинского дрона бойцов 54 ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2142) 54 отдельная мехбригада (183) дроны (3951)


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Топ комментарии
+22
Стайгер красава. Саме такі вчинки відрізняють нас від кацапів-нелюдей
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23.09.2024 13:39
+17
Ось такі фільми мають показувати на фестивалі, а не про ,,страданіє рускіх мальчіков на вайнє,,. Про людяність українських воїнів.
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23.09.2024 13:55
+15
Пишаюся нашими військовими🙏
Дай Боже вам довгого і щасливого життя!
Коли військовий сильно, а ще і має Душу, це неймовірне поєднання віл Бога!
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23.09.2024 13:32
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Замість ліків краще скинути цій потворі гранату **** кацапська.
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23.09.2024 13:21 Ответить
Цього кацапа можно на украинського полоненого обміняти. Вони зараз на вагу золота.
Не дарма на нього свої не один снаряд витратили.
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23.09.2024 13:45 Ответить
Ви знаєте таке поняття у військових як "язик"? То непросто тіло для обміну це джерело інформації + обмінна одиниця та частина антиросійської пропаганди та ще трішечки чого, а вбитих і так поряд нього лежить не мало
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23.09.2024 16:01 Ответить
Ти що, долбодятел? За чиї кошти його будуть лікувати? А ці кошти могли б піти на кілька дронів для ЗСУ.
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23.09.2024 21:56 Ответить
А якого ж хера він там опинився?
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23.09.2024 13:23 Ответить
у Золкіна подивишся
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23.09.2024 20:23 Ответить
Молитви русні новим технобогам.
На відміну від всіх богів попереднього покоління, кара або благодать сходить з неба безпосередньо та швидко.
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23.09.2024 13:28 Ответить
Аби не обмінний фонд, варто було б заковбасити.
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23.09.2024 13:30 Ответить
Пишаюся нашими військовими🙏
Дай Боже вам довгого і щасливого життя!
Коли військовий сильно, а ще і має Душу, це неймовірне поєднання віл Бога!
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23.09.2024 13:32 Ответить
прям иисус....
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23.09.2024 13:35 Ответить
Стайгер красава. Саме такі вчинки відрізняють нас від кацапів-нелюдей
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23.09.2024 13:39 Ответить
Он утром кому-то голову отрезал, а в обед ему сбросили лекарство и воду. И в плену будут на него тратить, больше, чем на ренсионера
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23.09.2024 13:44 Ответить
Ось такі фільми мають показувати на фестивалі, а не про ,,страданіє рускіх мальчіков на вайнє,,. Про людяність українських воїнів.
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23.09.2024 13:55 Ответить
так чомусь рашисти зняли кіно пра мальчікаф а наші зась...тєлємарафон
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23.09.2024 14:33 Ответить
Людяність це не до москалів! Москалям тільки бомбу з дрона, інакше вони ще більше нахабніють!
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24.09.2024 06:12 Ответить
Полонені кацапи хоча б працювали на суспільство, а то сидять, сраки відрощують за податки українців.
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23.09.2024 14:23 Ответить
В "рубашке"народився.
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23.09.2024 14:31 Ответить
хорошо, що не в "трусіках"
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23.09.2024 15:19 Ответить
із мозгами народився.
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23.09.2024 20:25 Ответить
Пілот дрона просто не бачив "розстріл Мацієвського", мабуть....
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23.09.2024 15:03 Ответить
ну що ти, навоювався в Україні?? Сподобалося?? Тре кацапам показувати які муки отримують лапті. Щоб бажання йти вбивати назавжди зникло! І це йому ще пощатило, що вижив, що Українці - Люди, а не такі, як синособаки кацапські !
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23.09.2024 15:30 Ответить
Я у захваті від наших воїнів, вони залишають в собі людяність та доброту не дивлячись ні на що
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23.09.2024 17:24 Ответить
Я пишаюся нашими воiнами-Героi та Люди!☺️
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23.09.2024 18:49 Ответить
Це ж треба так любити гроші щоб підписати контракт і піти найманцем в рашистську армію воювати проти України. І все виключно заради грошей і тільки грошей, маловірогідно що цей кадр ідейний борець за «ідеали» свого фюрера-пуйла.
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23.09.2024 20:01 Ответить
 
 