Раненый оккупант вымолил у украинского дрона лекарства и воду и под обстрелом российских артиллеристов побежал сдаваться в плен.. ВИДЕО

Раненый оккупант сдался в плен бойцам 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы, подавая знаки о своем намерении через дрон, который завис над остатками его позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор дрона сбросил россиянину, обезболивающие препараты, воду и записку с инструкциями. На видеозаписи процесса "трофеизации" оккупанта видно, что ему вдогонку стреляли соратники-артиллеристы.

"Настоящий триллер от воинов батальона К-2 54-й механизированной бригады, которые уже не впервые берут в плен оккупантов с помощью дрона. Российский солдат после провального штурма целую неделю сидел в окопе без еды и воды и чудом пережил несколько сбрасываний с дрона. Затем выполз из укрытия и попросился в плен. Оператор БПЛА с позывным "Стайгер" сбросил ему обезболивающие медикаменты, воду и записку с инструкцией. Во время перехода его пыталась добить российская артиллерия, но и здесь ему очень повезло", - отмечает в комментарии автор публикации.

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