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Поранений окупант вимолив в українського дрона ліки та воду і під обстрілом російських артилеристів побіг здаватися у полон. ВIДЕО

Поранений окупант здався у полон бійцям 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи, подаючи знаки про свій намір через дрон, який завис над рештками його позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор дрона скинув росіянину знеболюючі препарати, воду та записку з інструкціями. На відеозаписі процесу "трофеїзації" окупанта видно, що йому навздогін стріляли поплічники-артилеристи.

"Справжній трилер від воїнів батальйону К-2 54-ї механізованої бригади, які вже не вперше беруть у полон окупантів за допомогою дрона. Російський солдат після провального штурму цілий тиждень сидів у окопі без їжі та води і дивом пережив кілька скидів із дрону. Потім виповз із укриття і попросився в полон. Оператор БПЛА із позивним "Стайгер" скинув йому знеболювальні медикаменти, воду та записку з інструкцією. Під час переходу його намагалася добити російська артилерія, але й тут йому дуже пощастило", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти, взявшись за руки, тікають від українського дрона бійців 54 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2267) 54 окрема бригада (179) дрони (4762)


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Топ коментарі
+22
Стайгер красава. Саме такі вчинки відрізняють нас від кацапів-нелюдей
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23.09.2024 13:39
+17
Ось такі фільми мають показувати на фестивалі, а не про ,,страданіє рускіх мальчіков на вайнє,,. Про людяність українських воїнів.
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23.09.2024 13:55
+15
Пишаюся нашими військовими🙏
Дай Боже вам довгого і щасливого життя!
Коли військовий сильно, а ще і має Душу, це неймовірне поєднання віл Бога!
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23.09.2024 13:32
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Замість ліків краще скинути цій потворі гранату **** кацапська.
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23.09.2024 13:21 Відповісти
Цього кацапа можно на украинського полоненого обміняти. Вони зараз на вагу золота.
Не дарма на нього свої не один снаряд витратили.
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23.09.2024 13:45 Відповісти
Ви знаєте таке поняття у військових як "язик"? То непросто тіло для обміну це джерело інформації + обмінна одиниця та частина антиросійської пропаганди та ще трішечки чого, а вбитих і так поряд нього лежить не мало
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23.09.2024 16:01 Відповісти
Ти що, долбодятел? За чиї кошти його будуть лікувати? А ці кошти могли б піти на кілька дронів для ЗСУ.
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23.09.2024 21:56 Відповісти
А якого ж хера він там опинився?
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23.09.2024 13:23 Відповісти
у Золкіна подивишся
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23.09.2024 20:23 Відповісти
Молитви русні новим технобогам.
На відміну від всіх богів попереднього покоління, кара або благодать сходить з неба безпосередньо та швидко.
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23.09.2024 13:28 Відповісти
Аби не обмінний фонд, варто було б заковбасити.
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23.09.2024 13:30 Відповісти
Пишаюся нашими військовими🙏
Дай Боже вам довгого і щасливого життя!
Коли військовий сильно, а ще і має Душу, це неймовірне поєднання віл Бога!
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23.09.2024 13:32 Відповісти
прям иисус....
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23.09.2024 13:35 Відповісти
Стайгер красава. Саме такі вчинки відрізняють нас від кацапів-нелюдей
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23.09.2024 13:39 Відповісти
Он утром кому-то голову отрезал, а в обед ему сбросили лекарство и воду. И в плену будут на него тратить, больше, чем на ренсионера
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23.09.2024 13:44 Відповісти
Ось такі фільми мають показувати на фестивалі, а не про ,,страданіє рускіх мальчіков на вайнє,,. Про людяність українських воїнів.
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23.09.2024 13:55 Відповісти
так чомусь рашисти зняли кіно пра мальчікаф а наші зась...тєлємарафон
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23.09.2024 14:33 Відповісти
Людяність це не до москалів! Москалям тільки бомбу з дрона, інакше вони ще більше нахабніють!
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24.09.2024 06:12 Відповісти
Полонені кацапи хоча б працювали на суспільство, а то сидять, сраки відрощують за податки українців.
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23.09.2024 14:23 Відповісти
В "рубашке"народився.
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23.09.2024 14:31 Відповісти
хорошо, що не в "трусіках"
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23.09.2024 15:19 Відповісти
із мозгами народився.
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23.09.2024 20:25 Відповісти
Пілот дрона просто не бачив "розстріл Мацієвського", мабуть....
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23.09.2024 15:03 Відповісти
ну що ти, навоювався в Україні?? Сподобалося?? Тре кацапам показувати які муки отримують лапті. Щоб бажання йти вбивати назавжди зникло! І це йому ще пощатило, що вижив, що Українці - Люди, а не такі, як синособаки кацапські !
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23.09.2024 15:30 Відповісти
Я у захваті від наших воїнів, вони залишають в собі людяність та доброту не дивлячись ні на що
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23.09.2024 17:24 Відповісти
Я пишаюся нашими воiнами-Героi та Люди!☺️
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23.09.2024 18:49 Відповісти
Це ж треба так любити гроші щоб підписати контракт і піти найманцем в рашистську армію воювати проти України. І все виключно заради грошей і тільки грошей, маловірогідно що цей кадр ідейний борець за «ідеали» свого фюрера-пуйла.
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23.09.2024 20:01 Відповісти
 
 