Поранений окупант вимолив в українського дрона ліки та воду і під обстрілом російських артилеристів побіг здаватися у полон. ВIДЕО

Поранений окупант здався у полон бійцям 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи, подаючи знаки про свій намір через дрон, який завис над рештками його позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор дрона скинув росіянину знеболюючі препарати, воду та записку з інструкціями. На відеозаписі процесу "трофеїзації" окупанта видно, що йому навздогін стріляли поплічники-артилеристи.

"Справжній трилер від воїнів батальйону К-2 54-ї механізованої бригади, які вже не вперше беруть у полон окупантів за допомогою дрона. Російський солдат після провального штурму цілий тиждень сидів у окопі без їжі та води і дивом пережив кілька скидів із дрону. Потім виповз із укриття і попросився в полон. Оператор БПЛА із позивним "Стайгер" скинув йому знеболювальні медикаменти, воду та записку з інструкцією. Під час переходу його намагалася добити російська артилерія, але й тут йому дуже пощастило", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти, взявшись за руки, тікають від українського дрона бійців 54 ОМБр. ВIДЕО