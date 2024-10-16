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Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-3 в Курской области. ВИДЕО

Воины подразделения "Крила до пекла" 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого удачным ударом FPV-дрона уничтожили вражескую БМП-3 в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".

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Автор: 

уничтожение (7179) БМП (404) Курск (1140)


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Смерть кацапам!
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16.10.2024 21:01 Ответить
жах ,а де заленський?
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16.10.2024 21:15 Ответить
Ремонту не підлягає!
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17.10.2024 01:27 Ответить
 
 