Украинские защитники уничтожили вражескую БМП-3 в Курской области. ВИДЕО
Воины подразделения "Крила до пекла" 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого удачным ударом FPV-дрона уничтожили вражескую БМП-3 в Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ".
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показать весь комментарий16.10.2024 21:01 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Vlad #592720
показать весь комментарий16.10.2024 21:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.10.2024 01:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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