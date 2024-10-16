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Новости Видео Война
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Бойцы подразделения BULAVA сбросом боеприпаса из "Дикого Шершня" уничтожили провизию оккупантов. ВИДЕО

Оператор подразделения BULAVA из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого сбросом боеприпаса из "Дикого Шершня" уничтожил провизию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в сети.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7179) Отдельная президентская бригада (70) Дикие шершни (227)


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Що там було? - щі? - хоть *** полощі
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16.10.2024 22:04 Ответить
А ще риб'яча чешуя і більше нікуя.
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17.10.2024 11:54 Ответить
Отбтвные по рёбрам и битки по коридору паскудам!
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17.10.2024 00:32 Ответить
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17.10.2024 09:11 Ответить
Отсервировали хавчик!
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17.10.2024 13:37 Ответить
 
 