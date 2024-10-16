Бойцы подразделения BULAVA сбросом боеприпаса из "Дикого Шершня" уничтожили провизию оккупантов. ВИДЕО
Оператор подразделения BULAVA из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого сбросом боеприпаса из "Дикого Шершня" уничтожил провизию оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в сети.
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