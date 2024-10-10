Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражеской техники на сумму более $1,23 миллиарда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в целом бойцам передано более 15 000 дронов "Дикі шершні".
Кроме того, за три месяца было изготовлено и передано военным 1000 зенитных дронов, с помощью которых было уничтожено более 200 российских беспилотников различного типа.
Второй наш уникальный продукт - крупнейший в Украине FPV-дрон "Королева шершнів", которых за несколько месяцев появилось на фронте более шести сотен.
Дальше - больше: сегодня мы готовимся к серийному производству истребителей "шахедов".
Мы не смогли бы сделать всего этого без доверия и финансовой поддержки наших друзей - волонтеров, фондов, предпринимателей и тысяч неравнодушных украинцев и военных.
Благодарим вас за доверие!
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