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Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражеской техники на сумму более $1,23 миллиарда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в целом бойцам передано более 15 000 дронов "Дикі шершні".

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Кроме того, за три месяца было изготовлено и передано военным 1000 зенитных дронов, с помощью которых было уничтожено более 200 российских беспилотников различного типа.

Второй наш уникальный продукт - крупнейший в Украине FPV-дрон "Королева шершнів", которых за несколько месяцев появилось на фронте более шести сотен.
Дальше - больше: сегодня мы готовимся к серийному производству истребителей "шахедов".

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Мы не смогли бы сделать всего этого без доверия и финансовой поддержки наших друзей - волонтеров, фондов, предпринимателей и тысяч неравнодушных украинцев и военных.

Благодарим вас за доверие!

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армия РФ (19547) уничтожение (7148) дроны (4041) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Бити, бити, бити і бити. Поки не будуть знищені всі рашисти.
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10.10.2024 15:14 Ответить
 
 