Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражеской техники на сумму более $1,23 миллиарда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в целом бойцам передано более 15 000 дронов "Дикі шершні".

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Кроме того, за три месяца было изготовлено и передано военным 1000 зенитных дронов, с помощью которых было уничтожено более 200 российских беспилотников различного типа.

Второй наш уникальный продукт - крупнейший в Украине FPV-дрон "Королева шершнів", которых за несколько месяцев появилось на фронте более шести сотен.

Дальше - больше: сегодня мы готовимся к серийному производству истребителей "шахедов".

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Мы не смогли бы сделать всего этого без доверия и финансовой поддержки наших друзей - волонтеров, фондов, предпринимателей и тысяч неравнодушных украинцев и военных.

Благодарим вас за доверие!

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