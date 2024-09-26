Бойцы 73-го МЦ ССО дроном "Дикие Шершни" уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Гармонь". ВИДЕО
Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций дронами "Дикие Шершни" уничтожили российскую радиолокационную станцию 1л112 "Гармонь", места дислокации противника, транспорт, а также живую силу оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+5 Сергей Петров #381062
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К - кацапи.
1. Клавиатура не кнопочная, а клавишная. Это не гармонь.
2 Рояльная правая клавиатура не прямая, а под углом. Это не баян.
Аккордеон.
Ты чё? Фотку гармошки не мог найти?
"Лапоть", "Онуча", " Чєбак", "Пупирь"......
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