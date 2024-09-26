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Новости Видео Война
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Бойцы 73-го МЦ ССО дроном "Дикие Шершни" уничтожили вражескую радиолокационную станцию ​​"Гармонь". ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций дронами "Дикие Шершни" уничтожили российскую радиолокационную станцию 1л112 "Гармонь", места дислокации противника, транспорт, а также живую силу оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3974) 73-й морской центр спецопераций (16) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+5
Молодці що машину наздогнали!
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26.09.2024 21:08
+3
Порвали гармошку
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26.09.2024 21:11
+3
Влупили кацапські падалі під хвіст.
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26.09.2024 21:12
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"Играй гармонь"))) да чтоб по всей паРаше!
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26.09.2024 21:08 Ответить
Молодці що машину наздогнали!
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26.09.2024 21:08 Ответить
Порвали гармошку
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26.09.2024 21:11 Ответить
хоронили тещу - порвали два баяна ))
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26.09.2024 22:28 Ответить
Влупили кацапські падалі під хвіст.
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26.09.2024 21:12 Ответить
"гармонь", "балалайка", "лапоть", "фофудья"....
К - кацапи.
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26.09.2024 21:38 Ответить
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26.09.2024 21:49 Ответить
Фейк:
1. Клавиатура не кнопочная, а клавишная. Это не гармонь.
2 Рояльная правая клавиатура не прямая, а под углом. Это не баян.
Аккордеон.
Ты чё? Фотку гармошки не мог найти?
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26.09.2024 22:20 Ответить
Не смог здесь 😁
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26.09.2024 23:41 Ответить
"Гармонь", пля! Скрєпно-то как!
"Лапоть", "Онуча", " Чєбак", "Пупирь"......
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26.09.2024 22:09 Ответить
Будем, брате,. З багряниць онучі драти,. Люльки з кадил закуряти,. Явленними піч топити
Світе місяц світе ясний. Т. Шевченко
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26.09.2024 22:24 Ответить
Чебак - по російський лещ.
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26.09.2024 22:28 Ответить
ПУПИР, -я, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0 Іграшка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8 проти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 напруги . Пластикова, або гумова іграшка з півсферами для натискання, при якому видається клацаючий звук; попіт.
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26.09.2024 22:35 Ответить
 
 