Бійці 73-го МЦ ССО дроном "Дикі Шершні" знищили ворожу радіолокаційну станцію "Гармонь". ВIДЕО
Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій дронами "Дикі Шершні" знищили російську радіолокаційну станцію 1л112 "Гармонь", місця дислокації противника, транспорт, а також живу силу окупантів.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Сергей Петров #381062
показати весь коментар26.09.2024 21:08
+3 Валентин Коваль #587289
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+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар26.09.2024 21:12
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К - кацапи.
1. Клавиатура не кнопочная, а клавишная. Это не гармонь.
2 Рояльная правая клавиатура не прямая, а под углом. Это не баян.
Аккордеон.
Ты чё? Фотку гармошки не мог найти?
"Лапоть", "Онуча", " Чєбак", "Пупирь"......
Світе місяц світе ясний. Т. Шевченко