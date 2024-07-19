Дрон "Дикі шершні" залітає у відкритий люк ворожого танку. ВIДЕО
Оператор дрона "Дикі шершні" із підрозділу BULAVA знищив ворожий танк, спрямувавши БПЛА у відчинений люк бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім танка, бійцям вдалося знищити і ворожу МТЛБ.
Дякуємо за роботу! Долучайтеся до збору для виробництва смертоносних "шершнів". Кожна гривня важлива:
🔗 Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
💳 Картка банки: 5375411207988499
💲 PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
untrollable
показати весь коментар19.07.2024 17:10 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Руслан Скрипник
показати весь коментар19.07.2024 17:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар19.07.2024 19:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль