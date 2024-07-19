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Дрон "Дикі шершні" залітає у відкритий люк ворожого танку. ВIДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" із підрозділу BULAVA знищив ворожий танк, спрямувавши БПЛА у відчинений люк бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім танка, бійцям вдалося знищити і ворожу МТЛБ.

Дивіться: Бійці 33-ї ОМБр нищать ворожу бронетехніку дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

 Дякуємо за роботу! Долучайтеся до збору для виробництва смертоносних "шершнів". Кожна гривня важлива:

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Також дивіться: Бійці знищили ворожу вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

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т-62? напівлисий? там, уже і до цього броня репнула.
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19.07.2024 17:10 Відповісти
здратуйті )
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19.07.2024 17:38 Відповісти
Кермувльник мабуть був дуже радий такому візиту.
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19.07.2024 19:19 Відповісти
 
 