Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка.. ВИДЕО

Оператор дрона "Дикие шершни" из подразделения BULAVA уничтожил вражеский танк, направив БПЛА в открытый люк бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме танка, бойцам удалось уничтожить и вражескую МТЛБ.

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