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Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка.. ВИДЕО

Оператор дрона "Дикие шершни" из подразделения BULAVA уничтожил вражеский танк, направив БПЛА в открытый люк бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме танка, бойцам удалось уничтожить и вражескую МТЛБ.

Смотрите: Бойцы 33-й ОМБр уничтожают вражескую бронетехнику дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Спасибо за работу! Присоединяйтесь к сбору для производства смертоносных "шершней". Каждая гривня важна:

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Также смотрите: Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепёк" с помощью дрона "Дикие шершни". ВИДЕО

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т-62? напівлисий? там, уже і до цього броня репнула.
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19.07.2024 17:10 Ответить
здратуйті )
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19.07.2024 17:38 Ответить
Кермувльник мабуть був дуже радий такому візиту.
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19.07.2024 19:19 Ответить
 
 