Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка.. ВИДЕО
Оператор дрона "Дикие шершни" из подразделения BULAVA уничтожил вражеский танк, направив БПЛА в открытый люк бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме танка, бойцам удалось уничтожить и вражескую МТЛБ.
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показать весь комментарий19.07.2024 17:10 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Руслан Скрипник
показать весь комментарий19.07.2024 17:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий19.07.2024 19:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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