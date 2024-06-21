Бойцы 33-й ОМБр уничтожают вражескую бронетехнику дронами "Дикі шершні". ВИДЕО
Украинские воины из 33-й ОМБР опубликовали кадры боевого применения дронов Дикі шершні.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что бойцы уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники.
Поддерживайте производство дронов:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Карточка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Александр Чуднивец
WMyk
