Бойцы 33-й ОМБр уничтожают вражескую бронетехнику дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Украинские воины из 33-й ОМБР опубликовали кадры боевого применения дронов Дикі шершні.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что бойцы уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники.

Смотрите также: Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Поддерживайте производство дронов:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Гарна робота-виконавцям респект...
21.06.2024 15:03 Ответить
Цікаво по скільки разів звітують про одну й ту ж одиницю техніки кожний пірозділ - ті, хто міни розставили, потім артилеристи що добивали, потім ті що дронами гранати у відкриті люки кидали, та й FPV з різних боків лупцюють...
21.06.2024 16:01 Ответить
 
 