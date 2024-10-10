Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили ворожої техніки на суму понад $1,23 мільярда. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили ворожої техніки на суму понад $1,23 мільярда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом бійцям передано понад 15000 "Диких шершнів".
Окрім того, за три місяці було виготовлено та передано військовим 1000 зенітних дронів, за допомогою яких, було знищено понад 200 російських безпілотників різного типу.
Другий наш унікальний продукт - найбільший в Україні FPV-дрон "Королева шершнів", яких за кілька місяців з'явилося на фронті більше шести сотень.
Далі більше - сьогодні ми готуємось до серійного виробництва винищувачів шахедів.
Ми не змогли б зробитицього усього без довіри та фінансової підтримки наших друзів: волонтерів, фондів, підприємців та тисяч небайдужих українців і військових.
Дякуємо вам за довіру!
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