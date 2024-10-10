Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили ворожої техніки на суму понад $1,23 мільярда. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили ворожої техніки на суму понад $1,23 мільярда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом бійцям передано понад 15000 "Диких шершнів".

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Окрім того, за три місяці було виготовлено та передано військовим 1000 зенітних дронів, за допомогою яких, було знищено понад 200 російських безпілотників різного типу.

Другий наш унікальний продукт - найбільший в Україні FPV-дрон "Королева шершнів", яких за кілька місяців з'явилося на фронті більше шести сотень.

Далі більше - сьогодні ми готуємось до серійного виробництва винищувачів шахедів.

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Ми не змогли б зробитицього усього без довіри та фінансової підтримки наших друзів: волонтерів, фондів, підприємців та тисяч небайдужих українців і військових.

Дякуємо вам за довіру!

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