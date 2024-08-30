Вибухова хвиля викидає тіло окупанта зі сховку після атаки дрона "Дикі шершні". ВIДЕО
Український воїн із підрозділу ударних БПЛА "Залізна зграя" Національної гвардії України ліквідував за допомогою дрона "Дикі шершні" російського окупанта, яких знайшов собі сховок у технологічному приміщенні локального газоводу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона, тіло окупанта вилетіло через двері будівлі і впало за кілька метрів.
Ваші донати на дрони "Дикі шершні" зробили українську землю чистішою від російських загарбників. Підтримати виробництво БПЛА можна за реквізитами:
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