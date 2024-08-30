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Вибухова хвиля викидає тіло окупанта зі сховку після атаки дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Український воїн із підрозділу ударних БПЛА "Залізна зграя" Національної гвардії України ліквідував за допомогою дрона "Дикі шершні" російського окупанта, яких знайшов собі сховок у технологічному приміщенні локального газоводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона, тіло окупанта вилетіло через двері будівлі і впало за кілька метрів.

Дивіться: Оператор дронів за допомогою БПЛА "Королева шершнів" викрав автомат АК-74 з позиції окупантів. ВIДЕО

Ваші донати на дрони "Дикі шершні" зробили українську землю чистішою від російських загарбників. Підтримати виробництво БПЛА можна за реквізитами:

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Також дивіться: Дрон-камікадзе "Дикі шершні" залітає у відчинений люк ворожого танка Т-80. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4699) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+11
Це називається пішов нах з нашої хати.
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30.08.2024 12:08
+8
Як точно знайшов вихід. Так швидко вийшов, і за одвірок не зачепився.
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30.08.2024 12:20
+5
......ібо нєФуй шаSтать ....
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30.08.2024 12:20
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Це називається пішов нах з нашої хати.
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30.08.2024 12:08 Відповісти
будем рашистских террористов и в сортире мочить
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30.08.2024 12:19 Відповісти
Як точно знайшов вихід. Так швидко вийшов, і за одвірок не зачепився.
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30.08.2024 12:20 Відповісти
......ібо нєФуй шаSтать ....
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30.08.2024 12:20 Відповісти
👍👍👍
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30.08.2024 12:24 Відповісти
Викидає ватній фарш а не тіло.
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30.08.2024 12:37 Відповісти
"утєчка газа" )) токо пил пошёль ))
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30.08.2024 13:00 Відповісти
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30.08.2024 14:53 Відповісти
очень красиво!
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30.08.2024 16:42 Відповісти
А нєфуй в нашому ГРП курити! Елементарні правила безпеки
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30.08.2024 18:53 Відповісти
Мог выскочить, хотя бы попытаться, чего ждал, или дрон схватить хотел..
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31.08.2024 10:37 Відповісти
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31.08.2024 19:17 Відповісти
 
 