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Новости Видео Война
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Взрывная волна выбрасывает тело оккупанта из тайника после атаки дрона "Дикі Шершні". ВИДЕО

Украинский воин из подразделения ударных БПЛА "Залізна зграя" Национальной гвардии Украины ликвидировал с помощью дрона "Дикі Шершні" российского оккупанта, который нашел себе убежище в технологическом помещение локального газовода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона, тело оккупанта вылетело через дверь здания и упало в нескольких метрах.

Также читайте: Силы обороны с помощью дронов-камикадзе "Дикі шершні" уничтожили более 100 российских беспилотников. ВИДЕО

Ваши донаты на дроны "Дикі Шершні" сделали украинскую землю чище от российских захватчиков. Поддержать производство БПЛА можно по реквизитам:

🔗 Моно-банка: http://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

💳 Номер карты банка: 5375411217198790

💲 PayPal: [email protected]

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дроны (3917) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+11
Це називається пішов нах з нашої хати.
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30.08.2024 12:08
+8
Як точно знайшов вихід. Так швидко вийшов, і за одвірок не зачепився.
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30.08.2024 12:20
+5
......ібо нєФуй шаSтать ....
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30.08.2024 12:20
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Це називається пішов нах з нашої хати.
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30.08.2024 12:08 Ответить
будем рашистских террористов и в сортире мочить
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30.08.2024 12:19 Ответить
Як точно знайшов вихід. Так швидко вийшов, і за одвірок не зачепився.
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30.08.2024 12:20 Ответить
......ібо нєФуй шаSтать ....
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30.08.2024 12:20 Ответить
👍👍👍
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30.08.2024 12:24 Ответить
Викидає ватній фарш а не тіло.
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30.08.2024 12:37 Ответить
"утєчка газа" )) токо пил пошёль ))
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30.08.2024 13:00 Ответить
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30.08.2024 14:53 Ответить
очень красиво!
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30.08.2024 16:42 Ответить
А нєфуй в нашому ГРП курити! Елементарні правила безпеки
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30.08.2024 18:53 Ответить
Мог выскочить, хотя бы попытаться, чего ждал, или дрон схватить хотел..
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31.08.2024 10:37 Ответить
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31.08.2024 19:17 Ответить
 
 