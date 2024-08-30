Взрывная волна выбрасывает тело оккупанта из тайника после атаки дрона "Дикі Шершні". ВИДЕО
Украинский воин из подразделения ударных БПЛА "Залізна зграя" Национальной гвардии Украины ликвидировал с помощью дрона "Дикі Шершні" российского оккупанта, который нашел себе убежище в технологическом помещение локального газовода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки дрона, тело оккупанта вылетело через дверь здания и упало в нескольких метрах.
Ваши донаты на дроны "Дикі Шершні" сделали украинскую землю чище от российских захватчиков. Поддержать производство БПЛА можно по реквизитам:
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