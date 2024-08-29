Силы обороны с помощью дронов-камикадзе "Дикі шершні" уничтожили более 100 российских беспилотников. ВИДЕО

Украинские защитники сбили в воздухе более ста российских беспилотников с помощью дронов-камикадзе "Дикі шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео только 10% из того, что уничтожили военные этими дронами.

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