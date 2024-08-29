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Сили оборони за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні" знищили понад 100 російських безпілотників. ВIДЕО

Українські захисники збили у повітрі понад сто російських безпілотників за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео тільки 10% з того, що знищили військові цими дронами.

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Дивіться: Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7175) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+3
Зважаючи на ефективність, Диких шершнів треба взяти під опіку держави, всіляко допомагати матеріально-технічно, сприяти їх розмноженню уздовж всього кордону та ЛБЗ.
Мета - унеможливлення перетину кордонів України та ЛБЗ (на сході та курській області), повітряних периметрів військових обʼєктів ЗСУ та інфраструктури України вкрай небезпечними рашистськими БПЛА аеророзвідки.
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29.08.2024 15:21
+2
Якщо "Дикі шершні" будуть керуватись жінками, їх називатимуть "Шершні ля фам"!
)))
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29.08.2024 15:27
+1
Там 25-м кадром порно идёт, отвечаю.
На 43-44 секунде отчётливо видно
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29.08.2024 15:36
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Чому після якогось круглого числа рахувати далі їм стає влом?
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29.08.2024 15:08 Відповісти
Ну, тебе же лень поискать каналы с аналогичной информацией - https://t.me/c/1711813302/20043
Вот и им тоже влом
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29.08.2024 15:51 Відповісти
Зважаючи на ефективність, Диких шершнів треба взяти під опіку держави, всіляко допомагати матеріально-технічно, сприяти їх розмноженню уздовж всього кордону та ЛБЗ.
Мета - унеможливлення перетину кордонів України та ЛБЗ (на сході та курській області), повітряних периметрів військових обʼєктів ЗСУ та інфраструктури України вкрай небезпечними рашистськими БПЛА аеророзвідки.
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29.08.2024 15:21 Відповісти
Там на 43 сек відео з правого боку якийсь неопізнаний об'єкт в кадр потрапив ☺️
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29.08.2024 15:24 Відповісти
То войодька ***** засвітився..
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Якщо "Дикі шершні" будуть керуватись жінками, їх називатимуть "Шершні ля фам"!
)))
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29.08.2024 15:27 Відповісти
Там 25-м кадром порно идёт, отвечаю.
На 43-44 секунде отчётливо видно
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29.08.2024 15:36 Відповісти
Пора уже отдельные подразделения создавать!))
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29.08.2024 16:41 Відповісти
Невже так було можна і раніше?
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29.08.2024 20:42 Відповісти
 
 