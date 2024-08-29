Сили оборони за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні" знищили понад 100 російських безпілотників. ВIДЕО
Українські захисники збили у повітрі понад сто російських безпілотників за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео тільки 10% з того, що знищили військові цими дронами.
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Топ коментарі
+3 Mykola Blogger
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+2 Алекс Скела
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+1 4xish
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Чому після якогось круглого числа рахувати далі їм стає влом?
Вот и им тоже влом
Мета - унеможливлення перетину кордонів України та ЛБЗ (на сході та курській області), повітряних периметрів військових обʼєктів ЗСУ та інфраструктури України вкрай небезпечними рашистськими БПЛА аеророзвідки.
)))
На 43-44 секунде отчётливо видно