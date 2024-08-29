Сили оборони за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні" знищили понад 100 російських безпілотників. ВIДЕО

Українські захисники збили у повітрі понад сто російських безпілотників за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео тільки 10% з того, що знищили військові цими дронами.

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