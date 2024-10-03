РУС
Бойцы подразделения BULAVA уничтожают позиции рашистов бомбером "Королева Шершнів". ВИДЕО

Воины подразделения Bulava нанесли удар по позициям российских захватчиков украинским FPV-дроном "Королева Шершнів".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в сети.

Поддержать изготовление новых дронов можно по реквизитам:

Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh

Номер карты банка
5375 4112 2287 9012

уничтожение (7674) Дикие шершни (228)
+2
Поки шакали зеленского не будуть виробляти власні КАБи і нищити все шо за лінією фронта - діла не буде. Ці шершні добре, але малий відсоток для такої великої армії, та ресурсів як раша. Чому влада не виробляє КАБи на не знищить оту залізку шо кацапи збудували та тягнуть все по ній на фронт. Невідомо.
03.10.2024 13:34 Ответить
+1
Наші бійці, гумористи. Королва шершнів.
03.10.2024 12:48 Ответить
+1
а могли б і увіковічнити ім,я великого конструктора і назвати дрони імені корольова с.п....
і ще дрони хрущова,
а до них вже й дрони брежнєва, підгорного, троцького..
03.10.2024 18:49 Ответить
