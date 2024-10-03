Бойцы подразделения BULAVA уничтожают позиции рашистов бомбером "Королева Шершнів". ВИДЕО
Воины подразделения Bulava нанесли удар по позициям российских захватчиков украинским FPV-дроном "Королева Шершнів".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в сети.
Поддержать изготовление новых дронов можно по реквизитам:
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh
Номер карты банка
5375 4112 2287 9012
і ще дрони хрущова,
а до них вже й дрони брежнєва, підгорного, троцького..
https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
а тут
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh
інша ссиль і також від диких шершнів... ауууу,цензор, розясни