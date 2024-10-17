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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 674 270 осіб (+1420 за добу), 9 014 танків, 19 510 артсистем, 18002 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 674 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 674270 (+1420) осіб,
  • танків  ‒ 9014 (+17) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 18002 (+33) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 19510 (+51) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1232 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 978 (+0) од,
  • літаків  – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3446 (+5)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 5 ОШБр знищили мінометний розрахунок противника, уразили транспорт й укріплення ворога. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) ліквідація (4065) знищення (7525)


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Топ коментарі
+23
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17.10.2024 08:26 Відповісти
+19
У броні сьогодні ювілей - 9 тисяч танки і в два рази більше броньовички, 18 тисяч.
Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
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17.10.2024 08:06 Відповісти
+11
Горіть у пеклі,мацкалі!
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17.10.2024 08:06 Відповісти
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Ловкенько .
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17.10.2024 08:05 Відповісти
Молодці! Якби ще вся та техніка була знищена безповоротно. Але ремонтують падли.
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17.10.2024 08:43 Відповісти
Горіть у пеклі,мацкалі!
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17.10.2024 08:06 Відповісти
Слава ЗС України!
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17.10.2024 08:06 Відповісти
У броні сьогодні ювілей - 9 тисяч танки і в два рази більше броньовички, 18 тисяч.
Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
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17.10.2024 08:06 Відповісти
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17.10.2024 08:26 Відповісти
Сподіваюсь, у повний зріст?)
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17.10.2024 09:20 Відповісти
Мало! Треба у 3D викласти!
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17.10.2024 12:01 Відповісти
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17.10.2024 12:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.10.2024 08:39 Відповісти
Свиноматки регулярно помьоти роблять. Так шо ще роботи і роботи...
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17.10.2024 09:23 Відповісти
О))одразу видно присутність корейців))
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17.10.2024 10:06 Відповісти
Якась м'ясорубка учора відбулася.
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17.10.2024 10:22 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/160338 Оперативний ЗСУ :
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
📌 На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки
📌 На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18.
📌 На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів
📌 На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак

✈️ 🚀Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.
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дофіга пісторезів
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17.10.2024 11:08 Відповісти
 
 