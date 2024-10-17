Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 674 270 осіб (+1420 за добу), 9 014 танків, 19 510 артсистем, 18002 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 674 270 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 674270 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 19510 (+51) од,
- РСЗВ / MLRS – 1232 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3446 (+5)
Топ коментарі
+23 частный сектор
показати весь коментар17.10.2024 08:26 Відповісти Посилання
+19 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар17.10.2024 08:06 Відповісти Посилання
+11 Микола Січень #486030
показати весь коментар17.10.2024 08:06 Відповісти Посилання
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Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
📌 На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки
📌 На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18.
📌 На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів
📌 На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак
✈️ 🚀Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.
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дофіга пісторезів