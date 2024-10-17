За добу на фронті 163 бойові зіткнення. Майже третина з них на Курахівському напрямку, - Генштаб

Російські загарбники минулої доби атакували Сили оборони на 10 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора, 16 жовтня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 64 авіаудари, зокрема, скинув 98 КАБ. Крім того, здійснив 4786 обстрілів, з них 137 - з реактивних систем залпового вогню.

Російський агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Студенок, Катеринівка, Олександрівка, Рев’якине, Гудове, Будівельне, Олександрівка, Ківшарівка, Берестове, Першотравневе, Сіверськ, Никифорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Покровськ, Мирноград, Курахове, Богоявленка, Макарівка та Новоукраїнка.

Бойові дії за добу

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців на Харківщині. Ворог просунувся біля 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів шість невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

Триває операція в Курській області. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційний удар по Курщині, скинувши 32 КАБ.

Удари по ворогу

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.

Минулої доби втрати російських загарбників становлять 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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