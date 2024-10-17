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Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев на Харьковщине. Враг продвинулся около 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины восстановили позиции в районе Липцов Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

Однако враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.

Карта

Также читайте: На Харьковщине за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районе Волчанска и Старицы, - ОТГ Харьков

Автор: 

Харьковщина (5577) Донецкая область (9950) боевые действия (4280)


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Це в тебе така істерика, чи таке завдання?
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17.10.2024 22:04 Ответить
 
 