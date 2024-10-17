Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев на Харьковщине. Враг продвинулся около 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины восстановили позиции в районе Липцов Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
Однако враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.
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Yuriy #582006
показать весь комментарий17.10.2024 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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