На Харьковщине за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районе Волчанска и Старицы, - ОТГ Харьков
За сутки ситуация на Харьковском направлении не изменилась и остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".
За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районе Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов и 43 удара дронами-камикадзе. Осуществили 402 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 191 российский военный, из них безвозвратные - 77, санитарные - 114.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 74 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- танк;
- 3 боевые бронированные машины;
- 27 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
- 38 БпЛА.
Кроме того, Силы обороны за сутки уничтожили 118 укрытий для личного состава, 4 стартовые позиции запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.
Напомним, подразделения активных действий ГУР Минобороны Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.
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