На Харківщині протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень в районі Вовчанська та Стариці, - ОТУ Харків

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За добу ситуація на Харківському напрямку не змінилась та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень в районі Вовчанська та Стариці. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів та 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 191 російський військовий, з них безповоротні - 77, санітарні - 114.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 74 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

3 бойові броньовані машини;

27 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

38 БпЛА.

Крім того, Сили оборони за добу знищили 118 укриттів для особового складу, 4 стартові позиції запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, підрозділи активних дій ГУР Міноборони України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.