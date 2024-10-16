Зачистили 400 га лісу і знищили майже полк окупантів, становище ворога біля Липців безнадійне, - ГУР про операцію на півночі Харківщини. ВIДЕО

Підрозділи активних дій ГУР Міноборони України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників - захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф", - наголошують у ГУР.

Також, як зазначається, під час штурмових дій взято в полон чергових окупантів, що допоможе повернути з російського полону захисників України.

"Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - наголошують у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов був разом із розвідниками на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, - ГУР

За даними ГУР, особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу.

"Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини", - резюмується у повідомленні.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено.

Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.