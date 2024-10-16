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Зачистили 400 га леса и уничтожили почти полк оккупантов, положение врага возле Липцев безнадежно, - ГУР об операции на севере Харьковщины. ВИДЕО

Подразделения активных действий ГУР Минобороны Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ", - отмечают в ГУР.

Также, как отмечается, во время штурмовых действий взяты в плен очередные оккупанты, что поможет вернуть из российского плена защитников Украины.

"После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", - отмечают в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов был вместе с разведчиками на ключевом этапе освобождения Волчанского агрегатного завода, - ГУР

По данным ГУР, особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.

"Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины", - резюмируется в сообщении.

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов. Впоследствии Буданов наградил спецназовцев, которые освобождали Волчанский агрегатный завод.

Как рассказал разведчик с позывным Викинг, на заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожено.

Позже в ГУР официально подтвердили, что украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске.

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Харьковщина (5577) наступление (215) ГУР (461)


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Слава Героям!!! які захищають наше місто.
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16.10.2024 12:09 Ответить
навіть я декого впізнав. тому або не замилюйте, або ретельніше до цього підходьте.
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16.10.2024 12:22 Ответить
Полк мотострілецький-це до 3500 солдатів і офіцерів по штату...
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16.10.2024 12:50 Ответить
Вірю в ЗСУ. Велика подяка українським Захісникам за їхню працю. Слава ЗСУ!
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16.10.2024 18:23 Ответить
ПУГАЧІ - це леви!!! Слава ГУР МО!
ХАРТІЇ теж щира подяка!
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16.10.2024 23:31 Ответить
 
 