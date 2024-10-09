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Буданов был вместе с разведчиками на ключевом этапе освобождения Волчанского агрегатного завода, - ГУР

Голова ГУР Кирило Буданов був присутній під час ключового етапу операції зі звільнення заводу у Вовчанську

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов присутствовал на ключевом этапе освобождения агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линукс в эфире национального телемарафона.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", - отметил разведчик.

Линукс рассказал, что важным этапом операции стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.

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"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", - заявил разведчик.

По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", - добавил Линукс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов, - ГУР. ВИДЕО

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов. Впоследствии Буданов наградил спецназовцев, которые освобождали Волчанский агрегатный завод.

Как рассказал разведчик с позывным Викинг, на заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожено.

Позже в ГУР официально подтвердили, что украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске.

Автор: 

Буданов Кирилл (458) разведка (4190) Волчанск (404) ГУР (455)


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Топ комментарии
+19
З наганом в руці поправивши пілотку з криками за подіну за клоуна повів лічно штурмову групу на бой…. Шось піздьожу ой сорі піаром *******.
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09.10.2024 11:58
+13
Обіцяв Гогілашвілі сувенір з фронту.
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09.10.2024 12:12
+12
Цирк.А хто розвідкою керує?Єрмак?Еко героя ліплять
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09.10.2024 12:03
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З наганом в руці поправивши пілотку з криками за подіну за клоуна повів лічно штурмову групу на бой…. Шось піздьожу ой сорі піаром *******.
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09.10.2024 11:58 Ответить
Так, на мить озирнувся й виявляється що не у Вовчанську а на Хрещатику посеред натовпу бухих ухилянтів.
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09.10.2024 12:20 Ответить
це класика жанру ще з радянський часів, коли який-небудь підлеглий "сержантік", наслухавшись радянської пропагандонщини, вчиняв якийсь героїчний вчинок по дорозі в магазин - затримував злочинця, рятував перехожого, виносив з пожару дитину, щось таке... потім, в газетах писали, що то, насправді, був отряд міліціонерів, на чолі з генералом Івановим, майорами Сідоровим і Петровим, полковниками Першовим, Друговим і Третьовим, а також політруком Четвертьовим і всі вони вміло скерували рух молодого серця підростаючого покоління на геройський вчинок, достойний великого звання "радянського чоловєка"! і потім генерал, майори і полковники отримував звання, бабло і нові посади, а сержантік - "почьотну грамоту"
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09.10.2024 12:28 Ответить
І тихенько спивався в комунальці.
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09.10.2024 12:39 Ответить
Мєдаль етому молодому человєку.
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09.10.2024 12:01 Ответить
я пац сталом
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09.10.2024 12:01 Ответить
Тіктокери такі тіктокери!
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09.10.2024 12:03 Ответить
Цирк.А хто розвідкою керує?Єрмак?Еко героя ліплять
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09.10.2024 12:03 Ответить
ВІдео наче було, Як Буданов їде в БТР. А він і є "герой", коли був оперативником, особисто приймав участь в діверсійних операціях в Кримк.
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09.10.2024 12:15 Ответить
І що ж то за керівник що бере участь в операції?Хто керує?
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09.10.2024 12:58 Ответить
грош йому ціна як керівнику гур.
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09.10.2024 12:04 Ответить
"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака - не брал."
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09.10.2024 12:05 Ответить
Язиком по анусу шершаво чеше, мабуть підвищення чекає. А якщо, якщо як слід- то інженер на заводі не виконує функції- слюсара, в нього є більш важливі і негайні справи, а якщо він пішов на це, то в нього усе виконано і багато надлишкового часу (наприклад Буданга за час війни десертацію написав). Є хоч один ліквідований льотчик, який тероризує Україну, та ще сотні таких завдань можно перерахувати, але це не на часі.
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09.10.2024 12:06 Ответить
Это , типа , вместо посещения супермаркета он поехал в Волчанск?
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09.10.2024 12:08 Ответить
Обіцяв Гогілашвілі сувенір з фронту.
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09.10.2024 12:12 Ответить
В адной рукє бил пулємьот , а в другой чашечка кофє. Єво бронєжилєт прінял всє пулі ат врагов, а он проста снял єво і адєл другой.
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09.10.2024 12:11 Ответить
Завдання керівника ГУР є набагато важливіші та глобальніші. Якщо це правда про Вовчанськ, такий керівник не потрібен.
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09.10.2024 12:13 Ответить
Мабуть, лаври "вбивці чеченців" Татарова, який врятував 100500 разів найвеличніше від замаху, не дають спокою найвідомішому розвіднику
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09.10.2024 12:18 Ответить
Якщо буданга така героїчна, то як воно проє@ало прорив в Авдіївці по каналізаційному колектору рашистів нашим в тил? Чому про це ніде й ніхто а ні пари з вуст? Де викрадені у рашистів безпілотники з оптоволоконним управлінням (для досліджень), про які періодично пишуть, що вони доволі критичні для нашої техніки, бо РЕБ їм до дупи? Чи робота розвідки - це виконання роботи ССО та потужний піар на цьому?

В цій владі та серед їхніх призначенців хоч хтось займається своєю справою? Ну окрім мега-піару і "прібарахлєнія", звісно...
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09.10.2024 12:15 Ответить
Разом з татаровим ?
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09.10.2024 12:18 Ответить
і гоміашвілі, який прикривав тили їх обох двох ))
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09.10.2024 12:36 Ответить
Собрались сплошные кацапы
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09.10.2024 12:20 Ответить
І не кажи, куди не плюнь в зелене кодло - так точно попадеш або у фсбешника, або його помічника, або в мерзоту з кацапським паспортом.
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09.10.2024 12:26 Ответить
забули пердака згадати він патрони підносив
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09.10.2024 12:24 Ответить
звичайно, це круто..., але в мене сумніви - не дай бо що, вся операція могла піти коту під хвіст - замість виконання, треба спасати голову..., хоча може він просто керував та був у безпеці...
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09.10.2024 12:26 Ответить
А якщо полон?...
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09.10.2024 12:30 Ответить
У нього в лацкані зашита ампула з ядом кавою,а в другому- граната уже без чеки.
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09.10.2024 12:53 Ответить
а в ширінці він ховає свій браунінг ))
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09.10.2024 13:25 Ответить
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09.10.2024 18:44 Ответить
Настав час ох....них історій...

Невже хтось в це вірить? Генерал на бойових позиціях... Там майора зустріти можна рідше ніж Пегаса...
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09.10.2024 12:28 Ответить
ГУР и тем более ее руководитель должны выполнять задачи по разведке, по диверсионным операциям в тылу врага , наконец по уничтожению ***** московского и его приближенных а не заводы штурмовать! Это просто показуха , тем более когда у Буданова и его ведомства никаких других достижений нет. Все где принимает участие ГУР и Буданов лично , или проваливается , или заканчивается потерями наших людей ( та же высадка наших спецназовцев в Крыму, где их сразу же ( почему то) обнаружили ( а скорее всего их там уже ждали по чьей то наводке) - тогда погибло двадцать наших парней , один ещё и в плен попал ! Если обстреливают беспилотниками росийские НПЗ бойцы Буданова - то беспилотники обычно до объектов даже не долетают , их просто сбивают ( наверное потому что у росиян есть данные о месте , времени , и направлении полета беспилотников которые запускает будановская ГУР ! Никто не замечал такого ? Присмотритесь повнимательнее ! Когда работает СБУ - есть результат , когда Буданов и ГУР обязательно будет провал ! Хочу конечно ошибиться ,но давно присматриваюсь к "этому" руководителю ГУР и все больше сомнений он вызывает !
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09.10.2024 12:28 Ответить
Ну судя по всему, его уровень - командир ДРГ... Но никак не глава ГУР. У главы ГУР, совсем другие обязанности и это не многочисленные интервью в СМИ.
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09.10.2024 12:29 Ответить
Та завод не тримали ні одного дня майже. Там було як, кацапи вийшли, наші зайшли і теж вийшли, потім туди кацапи запустили 2 півторатонки (теж в молоко). Зайшли - повісили свою ганчірку і на цьому все завод в сірій зоні і ще скільки разів він перейде з рук в руки невідомо.
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09.10.2024 12:29 Ответить
УБД что б получить?
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09.10.2024 12:42 Ответить
На мою думку, якщо це правда, то Буданов без сумніву сміливий чувак. Але бути головою ГУР - це 100% не його.
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09.10.2024 12:45 Ответить
Ахаха))) взагалі за лохів тримають))))... Ну хоча на гавномарафоні така казочка зайде)
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09.10.2024 13:02 Ответить
Где должен быть командир?
Впереди, на лихом коне!
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09.10.2024 13:47 Ответить
По-перше не зрозуміло, що значить "був присутній". Це особисто брав участь в штурмі? Якщо так, то потрібно не вихваляти очільника розвідки України, а висловити йому догану за недоречний ризик, що, у випадку його загибелі, або тяжкого поранення могло призвести до ускладнення керівництва військовою розвідкою.
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09.10.2024 13:54 Ответить
нема вже кому в1рити
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09.10.2024 14:06 Ответить
Сидів у бункері тиждень і вижив на двох пачках мівіни і літрі води🤦🤦🤦
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09.10.2024 14:48 Ответить
с§к@, до сліз
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09.10.2024 14:54 Ответить
Всем виднее,кроме парней которые участвовали в освоении завода.
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09.10.2024 19:07 Ответить
Как был командиром штурмовой группы, так и остался...
Но хорошо ли это для руководителя ГУР?
А хрен его знает...
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09.10.2024 20:32 Ответить
І цей чеченців мочив? Ніхібасобі. Навіть страшно уявити скільки дЄрмак холхазанкуїв поклав, мабуть засекретять і тихо нагородять.
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09.10.2024 22:38 Ответить
 
 