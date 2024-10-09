Буданов был вместе с разведчиками на ключевом этапе освобождения Волчанского агрегатного завода, - ГУР
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов присутствовал на ключевом этапе освобождения агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линукс в эфире национального телемарафона.
"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", - отметил разведчик.
Линукс рассказал, что важным этапом операции стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи.
"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", - заявил разведчик.
По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".
"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", - добавил Линукс.
Освобождение Волчанского агрегатного завода
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов. Впоследствии Буданов наградил спецназовцев, которые освобождали Волчанский агрегатный завод.
Как рассказал разведчик с позывным Викинг, на заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожено.
Позже в ГУР официально подтвердили, что украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске.
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В цій владі та серед їхніх призначенців хоч хтось займається своєю справою? Ну окрім мега-піару і "прібарахлєнія", звісно...
ядомкавою,а в другому- граната уже без чеки.
Невже хтось в це вірить? Генерал на бойових позиціях... Там майора зустріти можна рідше ніж Пегаса...
Впереди, на лихом коне!
Но хорошо ли это для руководителя ГУР?
А хрен его знает...