Буданов був разом із розвідниками на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, - ГУР

Голова ГУР Кирило Буданов був присутній під час ключового етапу операції зі звільнення заводу у Вовчанську

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов був присутнім на ключовому етапі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - зазначив розвідник.

Лінукс розповів, що важливим етапом операції стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - заявив розвідник.

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура ― "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - додав Лінукс.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено.

Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

Топ коментарі
+19
З наганом в руці поправивши пілотку з криками за подіну за клоуна повів лічно штурмову групу на бой…. Шось піздьожу ой сорі піаром *******.
показати весь коментар
09.10.2024 11:58 Відповісти
+13
Обіцяв Гогілашвілі сувенір з фронту.
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
+12
Цирк.А хто розвідкою керує?Єрмак?Еко героя ліплять
показати весь коментар
09.10.2024 12:03 Відповісти
З наганом в руці поправивши пілотку з криками за подіну за клоуна повів лічно штурмову групу на бой…. Шось піздьожу ой сорі піаром *******.
показати весь коментар
09.10.2024 11:58 Відповісти
Так, на мить озирнувся й виявляється що не у Вовчанську а на Хрещатику посеред натовпу бухих ухилянтів.
показати весь коментар
09.10.2024 12:20 Відповісти
це класика жанру ще з радянський часів, коли який-небудь підлеглий "сержантік", наслухавшись радянської пропагандонщини, вчиняв якийсь героїчний вчинок по дорозі в магазин - затримував злочинця, рятував перехожого, виносив з пожару дитину, щось таке... потім, в газетах писали, що то, насправді, був отряд міліціонерів, на чолі з генералом Івановим, майорами Сідоровим і Петровим, полковниками Першовим, Друговим і Третьовим, а також політруком Четвертьовим і всі вони вміло скерували рух молодого серця підростаючого покоління на геройський вчинок, достойний великого звання "радянського чоловєка"! і потім генерал, майори і полковники отримував звання, бабло і нові посади, а сержантік - "почьотну грамоту"
показати весь коментар
09.10.2024 12:28 Відповісти
І тихенько спивався в комунальці.
показати весь коментар
09.10.2024 12:39 Відповісти
Мєдаль етому молодому человєку.
показати весь коментар
09.10.2024 12:01 Відповісти
я пац сталом
показати весь коментар
09.10.2024 12:01 Відповісти
Тіктокери такі тіктокери!
показати весь коментар
09.10.2024 12:03 Відповісти
Цирк.А хто розвідкою керує?Єрмак?Еко героя ліплять
показати весь коментар
09.10.2024 12:03 Відповісти
ВІдео наче було, Як Буданов їде в БТР. А він і є "герой", коли був оперативником, особисто приймав участь в діверсійних операціях в Кримк.
показати весь коментар
09.10.2024 12:15 Відповісти
І що ж то за керівник що бере участь в операції?Хто керує?
показати весь коментар
09.10.2024 12:58 Відповісти
грош йому ціна як керівнику гур.
показати весь коментар
09.10.2024 12:04 Відповісти
"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака - не брал."
показати весь коментар
09.10.2024 12:05 Відповісти
Язиком по анусу шершаво чеше, мабуть підвищення чекає. А якщо, якщо як слід- то інженер на заводі не виконує функції- слюсара, в нього є більш важливі і негайні справи, а якщо він пішов на це, то в нього усе виконано і багато надлишкового часу (наприклад Буданга за час війни десертацію написав). Є хоч один ліквідований льотчик, який тероризує Україну, та ще сотні таких завдань можно перерахувати, але це не на часі.
показати весь коментар
09.10.2024 12:06 Відповісти
Это , типа , вместо посещения супермаркета он поехал в Волчанск?
показати весь коментар
09.10.2024 12:08 Відповісти
Обіцяв Гогілашвілі сувенір з фронту.
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
В адной рукє бил пулємьот , а в другой чашечка кофє. Єво бронєжилєт прінял всє пулі ат врагов, а он проста снял єво і адєл другой.
показати весь коментар
09.10.2024 12:11 Відповісти
Завдання керівника ГУР є набагато важливіші та глобальніші. Якщо це правда про Вовчанськ, такий керівник не потрібен.
показати весь коментар
09.10.2024 12:13 Відповісти
Мабуть, лаври "вбивці чеченців" Татарова, який врятував 100500 разів найвеличніше від замаху, не дають спокою найвідомішому розвіднику
показати весь коментар
09.10.2024 12:18 Відповісти
Якщо буданга така героїчна, то як воно проє@ало прорив в Авдіївці по каналізаційному колектору рашистів нашим в тил? Чому про це ніде й ніхто а ні пари з вуст? Де викрадені у рашистів безпілотники з оптоволоконним управлінням (для досліджень), про які періодично пишуть, що вони доволі критичні для нашої техніки, бо РЕБ їм до дупи? Чи робота розвідки - це виконання роботи ССО та потужний піар на цьому?

В цій владі та серед їхніх призначенців хоч хтось займається своєю справою? Ну окрім мега-піару і "прібарахлєнія", звісно...
показати весь коментар
09.10.2024 12:15 Відповісти
Разом з татаровим ?
показати весь коментар
09.10.2024 12:18 Відповісти
і гоміашвілі, який прикривав тили їх обох двох ))
показати весь коментар
09.10.2024 12:36 Відповісти
Собрались сплошные кацапы
показати весь коментар
09.10.2024 12:20 Відповісти
І не кажи, куди не плюнь в зелене кодло - так точно попадеш або у фсбешника, або його помічника, або в мерзоту з кацапським паспортом.
показати весь коментар
09.10.2024 12:26 Відповісти
забули пердака згадати він патрони підносив
показати весь коментар
09.10.2024 12:24 Відповісти
звичайно, це круто..., але в мене сумніви - не дай бо що, вся операція могла піти коту під хвіст - замість виконання, треба спасати голову..., хоча може він просто керував та був у безпеці...
показати весь коментар
09.10.2024 12:26 Відповісти
А якщо полон?...
показати весь коментар
09.10.2024 12:30 Відповісти
У нього в лацкані зашита ампула з ядом кавою,а в другому- граната уже без чеки.
показати весь коментар
09.10.2024 12:53 Відповісти
а в ширінці він ховає свій браунінг ))
показати весь коментар
09.10.2024 13:25 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 18:44 Відповісти
Настав час ох....них історій...

Невже хтось в це вірить? Генерал на бойових позиціях... Там майора зустріти можна рідше ніж Пегаса...
показати весь коментар
09.10.2024 12:28 Відповісти
ГУР и тем более ее руководитель должны выполнять задачи по разведке, по диверсионным операциям в тылу врага , наконец по уничтожению ***** московского и его приближенных а не заводы штурмовать! Это просто показуха , тем более когда у Буданова и его ведомства никаких других достижений нет. Все где принимает участие ГУР и Буданов лично , или проваливается , или заканчивается потерями наших людей ( та же высадка наших спецназовцев в Крыму, где их сразу же ( почему то) обнаружили ( а скорее всего их там уже ждали по чьей то наводке) - тогда погибло двадцать наших парней , один ещё и в плен попал ! Если обстреливают беспилотниками росийские НПЗ бойцы Буданова - то беспилотники обычно до объектов даже не долетают , их просто сбивают ( наверное потому что у росиян есть данные о месте , времени , и направлении полета беспилотников которые запускает будановская ГУР ! Никто не замечал такого ? Присмотритесь повнимательнее ! Когда работает СБУ - есть результат , когда Буданов и ГУР обязательно будет провал ! Хочу конечно ошибиться ,но давно присматриваюсь к "этому" руководителю ГУР и все больше сомнений он вызывает !
показати весь коментар
09.10.2024 12:28 Відповісти
Ну судя по всему, его уровень - командир ДРГ... Но никак не глава ГУР. У главы ГУР, совсем другие обязанности и это не многочисленные интервью в СМИ.
показати весь коментар
09.10.2024 12:29 Відповісти
Та завод не тримали ні одного дня майже. Там було як, кацапи вийшли, наші зайшли і теж вийшли, потім туди кацапи запустили 2 півторатонки (теж в молоко). Зайшли - повісили свою ганчірку і на цьому все завод в сірій зоні і ще скільки разів він перейде з рук в руки невідомо.
показати весь коментар
09.10.2024 12:29 Відповісти
УБД что б получить?
показати весь коментар
09.10.2024 12:42 Відповісти
На мою думку, якщо це правда, то Буданов без сумніву сміливий чувак. Але бути головою ГУР - це 100% не його.
показати весь коментар
09.10.2024 12:45 Відповісти
Ахаха))) взагалі за лохів тримають))))... Ну хоча на гавномарафоні така казочка зайде)
показати весь коментар
09.10.2024 13:02 Відповісти
Где должен быть командир?
Впереди, на лихом коне!
показати весь коментар
09.10.2024 13:47 Відповісти
По-перше не зрозуміло, що значить "був присутній". Це особисто брав участь в штурмі? Якщо так, то потрібно не вихваляти очільника розвідки України, а висловити йому догану за недоречний ризик, що, у випадку його загибелі, або тяжкого поранення могло призвести до ускладнення керівництва військовою розвідкою.
показати весь коментар
09.10.2024 13:54 Відповісти
нема вже кому в1рити
показати весь коментар
09.10.2024 14:06 Відповісти
Сидів у бункері тиждень і вижив на двох пачках мівіни і літрі води🤦🤦🤦
показати весь коментар
09.10.2024 14:48 Відповісти
с§к@, до сліз
показати весь коментар
09.10.2024 14:54 Відповісти
Всем виднее,кроме парней которые участвовали в освоении завода.
показати весь коментар
09.10.2024 19:07 Відповісти
Как был командиром штурмовой группы, так и остался...
Но хорошо ли это для руководителя ГУР?
А хрен его знает...
показати весь коментар
09.10.2024 20:32 Відповісти
І цей чеченців мочив? Ніхібасобі. Навіть страшно уявити скільки дЄрмак холхазанкуїв поклав, мабуть засекретять і тихо нагородять.
показати весь коментар
09.10.2024 22:38 Відповісти
 
 