Буданов був разом із розвідниками на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, - ГУР

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов був присутнім на ключовому етапі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - зазначив розвідник.

Лінукс розповів, що важливим етапом операції стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - заявив розвідник.

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура ― "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - додав Лінукс.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено.

Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.