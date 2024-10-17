Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців на Харківщині. Ворог просунувся біля 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони України відновили позиції у районі Липців Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

Проте ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки.

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