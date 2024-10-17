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Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців на Харківщині. Ворог просунувся біля 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони України відновили позиції у районі Липців Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

Проте ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки.

Карта

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень в районі Вовчанська та Стариці, - ОТУ Харків

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Харківщина (6054) Донецька область (8781) бойові дії (4052)


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Це в тебе така істерика, чи таке завдання?
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17.10.2024 22:04 Відповісти
 
 