Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино, - DeepState
Российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Наталья #586538
показать весь комментарий18.10.2024 06:28 Ответить Ссылка
+9 Порохобандерівець
показать весь комментарий18.10.2024 06:52 Ответить Ссылка
+7 Онуфрій Бабула
показать весь комментарий18.10.2024 06:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Курська операція мала показати що ми можем наступати і ще огого.
Далі поїздка до ООН, США і Європу з клянченням зброї для ще більшого наступу.
Ну і вишенька на торті - план Перемоги.
Не проканало....
Тут всі ті хто воювати найкраще вмів!;
Сумно, але скоро може стати новим хітом...
Аби ляпнути, зрадофакери біснуваті
@ "Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри заняття будівель у центральній частині Максимільянівки в районі перехрестя вулиць Жовтнева та 1 травня.
📍47.974061, 37.393516
Ситуація у західній частині - на уточненні.
Покровський напрямок.
У Лисівці ЗСУ зупинили штурм мотострілецького підрозділу противника вздовж вулиці Центральна на південний схід від зерносховища, знищивши російську бронетехніку. Маневрена група противника є у східній частині вулиці Центральна.
📍48.222784, 37.273961
Південніше Селидового противник за підтримки бронетехніки тисне вздовж лісосмуги в західному напрямку з метою зміцнення флангу для подальшого руху вздовж залізниці у напрямку південно-західної околиці Селидового. Зіткнення тривають.
📍48.108140, 37.269849
Часівярський напрямок.
У Часовому Яру противник за підтримки бронетехніки спробував прорватися вздовж вулиці Північна до школи №17. Бої продовжуються.
📍48.595022, 37.852989
На південь від Часового Яру противник встановив прапор на території рудника «Блок-9».
📍48.562865, 37.841880
Курська область.
У Кореньовському районі тривають бої в районі Крем'яного, Новоівановки, Зеленого Шляху,
📍51.310278, 35.085276
та Любимовки. В цьому н.п. російські війська просунулися у центральній частині.
📍51.311217,35.027747 "
и в это время:
47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область Джерело:
Вже обісрався по самі вуха з "потужною фортифікацією" на харківщині, блазень...