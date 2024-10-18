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Новости Война
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Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино, - DeepState

Российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино", - говорится в сообщении.

Карта

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Автор: 

Донецкая область (9966) боевые действия (4297)


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Топ комментарии
+11
Це частина плана Перемоги? Секретна...Верховний спутав план Перемоги і Оманський план
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18.10.2024 06:28 Ответить
+9
Щоб вибити найбільш оснащені бригади. Як виявилося, кацапи добре знали про операцію, і навіть які бригади будуть задіяні.
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18.10.2024 06:52 Ответить
+7
Вчора моя сусідка говорить що он як погано виглядає Зеленський бо багато перепрацьовує та переживає.Відповів їй що якби вона нанюхалась коксу,вкололась гашишом та накурилась канабісом то якби вона виглядала ?.
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18.10.2024 06:56 Ответить
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Це частина плана Перемоги? Секретна...Верховний спутав план Перемоги і Оманський план
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18.10.2024 06:28 Ответить
Зе мислить PR-кампаніями.
Курська операція мала показати що ми можем наступати і ще огого.
Далі поїздка до ООН, США і Європу з клянченням зброї для ще більшого наступу.
Ну і вишенька на торті - план Перемоги.
Не проканало....
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18.10.2024 08:55 Ответить
;Фортеця Львів!
Тут всі ті хто воювати найкраще вмів!;
Сумно, але скоро може стати новим хітом...
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18.10.2024 06:36 Ответить
Повзучий план Боневтіка-капітуляція...Рашисти просуваються а ми втрачаємо території.
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18.10.2024 06:42 Ответить
Для чого Курська область якщо своє не можемо втримати ?Якби ми відбивали Крим то це і зрозуміло і потрібно.
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18.10.2024 06:45 Ответить
Щоб вибити найбільш оснащені бригади. Як виявилося, кацапи добре знали про операцію, і навіть які бригади будуть задіяні.
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18.10.2024 06:52 Ответить
і тому найбільш оснащені бригади дають ****** русні під керівництвом ФСБ і спираючись на русняві бетонні укріплення а не сидять під вічними кабами на Донбасі?
Аби ляпнути, зрадофакери біснуваті
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18.10.2024 12:01 Ответить
Передивився єдиного марафону, диванний Герой?
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18.10.2024 12:54 Ответить
чому ти досі військами не керуєш, зрадофакер? до дивану приріс? шкода, ти ж все знаєш, всьо пастіг так би мовити
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23.10.2024 16:49 Ответить
На відміну від тебе, якраз і не приріс до дивану.
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23.10.2024 17:52 Ответить
до ліжка? до крісла?.. так багато варіантів шоб нести куйню
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23.10.2024 17:55 Ответить
До автомата.
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23.10.2024 18:24 Ответить
вислухаю тебе з цього питання коли приростеш хоч до якоїсь тактичної карти
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24.10.2024 12:38 Ответить
Вчора моя сусідка говорить що он як погано виглядає Зеленський бо багато перепрацьовує та переживає.Відповів їй що якби вона нанюхалась коксу,вкололась гашишом та накурилась канабісом то якби вона виглядала ?.
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18.10.2024 06:56 Ответить
Так виглядає " план перемоги" в "країні мрій"((((
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18.10.2024 07:16 Ответить
Яка "країна мрій", така й перемога.
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18.10.2024 10:59 Ответить
Згідно плану перемоги за оборону тепер відповідає НАТО. Тому це не питання до нашого потужного Лідора
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18.10.2024 07:16 Ответить
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18.10.2024 07:21 Ответить
Ситуація на кінець дня 17 жовтня:

@ "Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри заняття будівель у центральній частині Максимільянівки в районі перехрестя вулиць Жовтнева та 1 травня.
📍47.974061, 37.393516
Ситуація у західній частині - на уточненні.

Покровський напрямок.
У Лисівці ЗСУ зупинили штурм мотострілецького підрозділу противника вздовж вулиці Центральна на південний схід від зерносховища, знищивши російську бронетехніку. Маневрена група противника є у східній частині вулиці Центральна.
📍48.222784, 37.273961
Південніше Селидового противник за підтримки бронетехніки тисне вздовж лісосмуги в західному напрямку з метою зміцнення флангу для подальшого руху вздовж залізниці у напрямку південно-західної околиці Селидового. Зіткнення тривають.
📍48.108140, 37.269849

Часівярський напрямок.
У Часовому Яру противник за підтримки бронетехніки спробував прорватися вздовж вулиці Північна до школи №17. Бої продовжуються.
📍48.595022, 37.852989
На південь від Часового Яру противник встановив прапор на території рудника «Блок-9».
📍48.562865, 37.841880

Курська область.
У Кореньовському районі тривають бої в районі Крем'яного, Новоівановки, Зеленого Шляху,
📍51.310278, 35.085276
та Любимовки. В цьому н.п. російські війська просунулися у центральній частині.
📍51.311217,35.027747 "
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18.10.2024 07:26 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480212/ Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска - ISW
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18.10.2024 07:36 Ответить
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 530 солдат и 51 ББМ за сутки
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18.10.2024 07:53 Ответить
Вся відповідальність за втрати територій на "найвеличнішому" це наслідок звільнення вищого військового керівництва і все заради рейтингу.
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18.10.2024 07:54 Ответить
Задля підвищення в званні, швидше. Чи ви вважаєте що РФ вклала б скільки зусиль щоб пропхати на посаду не офіцера, просту людину з вулиці?
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18.10.2024 08:14 Ответить
Ворог має просування у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного Джерело:

и в это время:
47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область Джерело:
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18.10.2024 09:34 Ответить
А коли наш самодур востаннє "світився" на передовій? Немає підгрунтя для піару?
Вже обісрався по самі вуха з "потужною фортифікацією" на харківщині, блазень...
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18.10.2024 09:47 Ответить
Здається, кацапів вже зупинить тільки Дніпро, раз Лідора з його планами перемоги і Захід обісралися. Більше сподіватися нема на що, тільки на диво та Бога.
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18.10.2024 11:01 Ответить
А так як бога не існує, то вам сподіватись нема на що.
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18.10.2024 11:50 Ответить
 
 