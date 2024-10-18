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Новости Война
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Враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово и прорвался в центр Максимильяновки, - DeepState

Бої в напрямку Курахового

Враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово Донецкой области и заявил о полном взятии населенного пункта Максимильяновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в течение 17 октября россияне штурмовали Максимильяновку, бросив в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых большую часть уничтожили и повредили. Наряду с техникой постоянно лезет большое количество пехоты.

"Сегодня враг публиковал кадры со своей тряпкой, заявляя о полном взятии населенного пункта. Само видео было сделано в центре села, но параллельно уточняем информацию о пребывании врага во всем населенном пункте. Хотя, исходя из обстановки, до взятия под контроль западной части Максимильяновки осталось не долго. В данном районе стоит ждать обновления карты", - добавляют аналитики.

Оккупанты параллельно штурмуют позиции севернее по дирекции Острое-Островское. Продолжается постоянная работа по уничтожению россиян, но враг имеет численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии.

Также читайте: Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (9966) боевые действия (4297)


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Топ комментарии
+6
Потрібно терміново міняти вище політичне і військове керівництво України, поки вони не угробили країну (!). Демократичним шляхом, звісно...
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18.10.2024 09:04 Ответить
+4
дєрьмократичним, нажаль, вже не вийде... бо все що зараз маємо - через безкарність!!! І плювати на "захід" - нам своє робить, або так і будемо (те що залишиться, якщо ще залишиться, у вічному лайні)!
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18.10.2024 11:26 Ответить
+3
Сподіваємося, що це їм дорого коштувало...
Тож донатимемо на поточний русоріз і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває.
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18.10.2024 08:25 Ответить
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Сподіваємося, що це їм дорого коштувало...
Тож донатимемо на поточний русоріз і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває.
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18.10.2024 08:25 Ответить
Потрібно терміново міняти вище політичне і військове керівництво України, поки вони не угробили країну (!). Демократичним шляхом, звісно...
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18.10.2024 09:04 Ответить
дєрьмократичним, нажаль, вже не вийде... бо все що зараз маємо - через безкарність!!! І плювати на "захід" - нам своє робить, або так і будемо (те що залишиться, якщо ще залишиться, у вічному лайні)!
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18.10.2024 11:26 Ответить
Без західної допомоги та з заколотом всередині країни ми далеко просунемось? Це мрія ***** і ти її намагаєшся проштовхути. Нічого в тебе не вийде москалику
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18.10.2024 19:18 Ответить
Самий демократичний спос1б пом1няти,-це при допомоз1 хорошого снайпера ,на подоб1 американьского Освальда,-дешево та над1йно...
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18.10.2024 23:45 Ответить
Як ти плануєш їх міняти ?
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18.10.2024 15:08 Ответить
Схоже, Путло не знає про потужний План Перемоги і продовжує наступати ... мабуть Єрмак забув передати План Перемоги своїм кураторам.
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18.10.2024 19:48 Ответить
та шо ви! головне не там . презЕдент відосики пише, сирський із заявами виходить, а фронт все ближче до Дніпра...
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18.10.2024 22:57 Ответить
*** твою зєля мать
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19.10.2024 01:03 Ответить
 
 