Враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово и прорвался в центр Максимильяновки, - DeepState

Враг продолжает штурмовые действия в направлении Курахово Донецкой области и заявил о полном взятии населенного пункта Максимильяновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в течение 17 октября россияне штурмовали Максимильяновку, бросив в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых большую часть уничтожили и повредили. Наряду с техникой постоянно лезет большое количество пехоты.

"Сегодня враг публиковал кадры со своей тряпкой, заявляя о полном взятии населенного пункта. Само видео было сделано в центре села, но параллельно уточняем информацию о пребывании врага во всем населенном пункте. Хотя, исходя из обстановки, до взятия под контроль западной части Максимильяновки осталось не долго. В данном районе стоит ждать обновления карты", - добавляют аналитики.

Оккупанты параллельно штурмуют позиции севернее по дирекции Острое-Островское. Продолжается постоянная работа по уничтожению россиян, но враг имеет численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии.

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