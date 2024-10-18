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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 675 800 человек (+1530 ​​за сутки), 9027 танков, 19 533 артсистемы, 18 053 ​​боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 675 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 675 800 (+1530) человек,
  • танков - 9027 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин - 18 053 (+51) единицы,
  • артиллерийских систем - 19 533 (+23) единицы,
  • РСЗО - 1232 (+0) единицы,
  • средства ПВО - 978 (+0) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 329 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 152 (+48) единицы,
  • крылатых ракет - 2620 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 908 (+93) единиц,
  • специальной техники - 3448 (+2) единиц.

Также читайте: В Подмосковье застрелили заместителя начальника воинской части, воевавшего в Украине

Втрати армії РФ

Автор: 

армия РФ (19633) Генштаб ВС (6456) ликвидация (3682) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+21
Минув 3894 день москальсько-української війни.
182! одиниці техніки та 1530! чумардосів за день.
Броня та логістика непогано, чумардоси супер )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 675 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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18.10.2024 08:41 Ответить
+19
Здаєтся мені, пані та панове, шо +1530 падалі руснявих свинособак до вчора щеине було.
Лізуть тварюки та лізуть.
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18.10.2024 07:48 Ответить
+12
Як дружно здихають рашиські виродки заради хворих імпеських уявлень свого бісноватого фюрера Слава ЗСУ!
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18.10.2024 07:50 Ответить
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Здаєтся мені, пані та панове, шо +1530 падалі руснявих свинособак до вчора щеине було.
Лізуть тварюки та лізуть.
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18.10.2024 07:48 Ответить
фарш на автівках везуть.
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18.10.2024 07:56 Ответить
Здається мені сирок бреше про вбитих кацапів,язиком вбиває щодня по тисячі при впевненому кацапському наступі при Залужному було й 200 вбитих кацапів і 100 і пройобаних територій не було.по техніці адекватно.
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18.10.2024 08:11 Ответить
Вже давно визнали, що це разом з пораненими.
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18.10.2024 08:20 Ответить
Широка площина для маніпуляцій будь-який наступ вже б провалився за рівнем таких втрат.тим більш що кацапи штурмують малими групами.обходять міста та великі вузли оборони,закидують кабами,відсутня інформація про кількість кацапів які перебувають на території України,хоча раніше така інформація регулярно надавалася,відсутня інфа про рекрутизацію на сосії,тощо.Совпадєніє?Вважаю що така інфа є у Буданова просто за домовленістю вона не подається тому що іх можна порівняти з рівнем "втрат" і виявити брехню.Безугла таки права Умеров та Сирський (читай Ермак) найобують бзделоха.
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18.10.2024 08:43 Ответить
Ти забув написати, що це навпаки, втрати ЗСУ. Анолітег хєров
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18.10.2024 09:11 Ответить
кацапи штурмують малими групами.обходять міста та великі вузли оборони,закидують кабами.

Так діяти вони почали відносно недавно.
Тактика малих груп і обходу була позичена саме в українців які беруть свої ресурси. Тепер вже доводиться берегти і кацапам...
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18.10.2024 09:37 Ответить
Так діяти вони почали з моменту призначення сирка на посаду.контрзаходів нуль.краще відрапортувати що ситуація важка але контрольована та про мільйон дронів яких ніхто не бачив,виходить що кацапів гине у середньому 300 на день якщо рахувати 1 до 4 ох або 400 якщо 1 до 3 ох або 250 якщо 1 до 5 ти.але ж є бої з більшою та меншою інтенсивністю тобто кацапські втрати ніхто не рахує.( Крім самих кацапів).
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18.10.2024 10:03 Ответить
Хто визнав? Сайт Сил Спеціальних Операцій https://www.minusrus.com/ пише й про поранених.
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18.10.2024 09:35 Ответить
Була на цензорі новина з цього приводу.
Не дарма вже давно як почали писати саме - Загальні бойові втрати РФ від початку війни
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18.10.2024 09:44 Ответить
То ССО не авторитет?
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18.10.2024 10:11 Ответить
Особисто для мене в цьому питанні - ні.
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18.10.2024 11:39 Ответить
Англійська та американська розвідки дають приблизно ті ж цифри кацапських втрат живої сили на полі бою.
Зрозуміло, це не тільки вбиті, але й поранені. Але ніхто не може порахувати, скільки тих поранених помирає без евакуації, при евакуації, у шпиталях (особливо з російською картельною медициною),, скільки стає "самоварами", а скільки вилікується і повертається на фронт (і щось мені здається, що процент цих повторних воякулаків не дуже високий...)
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18.10.2024 11:04 Ответить
коли тобі здається, то хрестися... ти ж такий упоротий свідок "секти ху йла в холодильнику", тобто віриш дописам того хенєрала, то маєш знати, що хенєрал постійно на своєму каналі публікує раз чи два рази на місяць зведення про втрати кацапів в Україні. ну так от за даними зведень від хенєрала, то втрати безповоротні втрати кацапів в Україні навіть трохи більші, ніж публікує їх наш Генштаб.

Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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18.10.2024 12:01 Ответить
Ти ж не віриш "хенералові" дебіл,от і не вір далі.
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18.10.2024 14:09 Ответить
то ти не віриш хєнєралові раз таку ху йню тут вище пишеш про нереальність кількості втрат орків... про втрати орків в Україні ти не віриш хєнєралу, проте віриш, шо ху йло в холодильнику. ) то це ти тоді дебіл, а не я... я вірю хєнєралу стосовно втрат орків в Україні, а от щодо того чи в холодильнику те ху йло чи не в холодильнику - то мені однаково, я на цьому не зациклююсь на відміну від тебе, коли ти тут постійно на Цензорі нагадуєш тут всім, що ху йло в холодильнику... навіщо? Все одно для нас всі ті, хто зараз сидить в кремлі - всі вони ху йло. колективне... і ти це також маєш усвідомлювати, якщо ти адекватна людина... але ж ні. ти тут носишся на Цензорі з тим холодильником і з тими перехватами власті в кремлі... там зараз більше при владі група чемезова керує, яка вважається більш ліберальною.. ну-ну. вже більше півроку як вона перебрала на себе більше влади по словам хенєрала... ну і де та ліберальність? шось вони не послабили за цей час війну, а навпаки, тільки посилюють її... за часів Залужного кожного дня було 40-60 зіткнень в середньому, на сьогодні кількість бойових зіткнень на лінії фронту виросла до 180-210 за день. от тобі і різниця між втратами орків при Залужному, коли там втрати були 400-600 орків в день при кількості бойових зіткнень 40-60 за день і на сьогодні при кількості бойових зіткнень за день 180-210, втрати орків за день звісно виросли з 400-600 до 1100-1400 за день. це вони там між собою можуть бути ліберастами, радикалами і т.д... проте коли питання стосується зовнішньої політики, усі вони, що ліберасти, що упороті зетніки, вони всі не проти війни і продовжують війну і будуть її продовжувати поки матимуть таку ресурсну можливість - фінансову, людську, технічну. а не матимуть, то тоді корейці пухляша прийдуть їм на допомогу. про Китай писати не хочеться, але і це теж не варто виключати. бо на кону стоїть вже не Україна, а переділ світового порядку. а за тим всім стоїть Китай.
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18.10.2024 14:50 Ответить
Епічний підрив,вітаю.ти назвав мене ідіотом у травні три місяці залишаєш висери спрямовані проти мене у мене ж під постами які я ігнорую тому що у мене є принцип не спілкуватися з ідіотами (такими як ти ) але для тебе зроблю виключення.В першу чергу я довіряю власним очам та розуму тільки дебіл( такий як ти) може повірити що це фуйло справжнє.По-друге те що я перепощую - інформація для роздумів та цінне попередження.наприклад генерал перший написав що кім відправив 10 тис своїх козлів воювати з Україною.але є інформація яка потребує уточнення наприклад інформація по втратах.цілком можливо що це реальна інформація але є велика ймовірність що ця цифра використовується в якості боротьби з режимом.Тому вся інформація мною критично осмислюється та аналізується.але тобі дурню, цього не зрозуміти представник секти вічно живого фуйла.
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18.10.2024 15:09 Ответить
то ніякий не підрив. то все тобі по полицях розжував і розклав... і я тобі не говорив, що ху йло справжнє. просто мені, як і всім адекватним українцям абсолютно покуй справжнє воно чи несправжнє, в холодильнику воно чи на чумадані сидить. покуй на цю фуйню. бо для нас там вони в кремлі всі - це колективне ху йло... ти віриш у те, що воно в холодильнику. вір.. а мені покуй, розумієш, абсолютно покуй в холодильнику воно чи десь в іншому місці. і доказувати мені і іншим тут дописувачам, шо воно справді в холодильнику, а те ху йло, яке зараз сидить в кремлі є несправжнє, та ще й посилаючись на якісь склєпані відосікі, які начебто підтверджують, яке ху йло справжнє, а яке ні - то це реально дичина... воно несправжнє вже з 26.10.23.. і що? з цього часу щось змінилось для України? зменшилась війна? ліберальний чемезов вийшов в ефір від імені васіліча літом цього року і сказав, щоб Україна вийшла із оставшихся районів Запорізької, Херсонської, Донецької областей до їхніх адміністративних меж і тоді вони припинять війну. ну то яка тоді різниця між ху йлом і ліберальнішим чемезовим? ніякої. тут хєнєрал і соловей говорить, що патрушева вже практично відсторонив від влади клан чемезова... ну так для України абсолютно нічого не змінилось з цього часу. навпаки, ліберальний чемезов нарощує і далі військові зусилля проти України... а ти собі і далі вір у ці їхні перехвати власті і зміну режимів... тільки ці зміни власті і крах режиму соловей обіцяє вже нам тут всім ще з 2016 чи 17-го року... а генерал як тільки створив свій канал у 20-му році... а вже 24-й рік. і ху йло в холодильнику... і все ніяк нема того краху режиму... його й не буде. просто владу захоплять інші представники колективного ху йла... та нам на це покуй. бо війну вони не зупинять проти України. хотіли би зупинити, то вже після поміщення ху йла в холодильник за рік часу могли би це вони зробити не раз.. розумієш в чому різниця між нами - ти віриш в ті всі їхні теорії конспірології про перехвати власті і крах режиму.. а мені на це пох... повірю тоді, коли вони виведуть з України війська. до того моменту ці всі їхні заговори і перехвати власті - просто до одного місця. до дупи. і ти цим не парся.
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18.10.2024 15:39 Ответить
подивись розумну людину, може тоді хоч трошки з тої секти вийдеш. https://www.youtube.com/watch?v=w6wKSK4EYu0
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22.10.2024 02:13 Ответить
Було 1700.
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18.10.2024 08:19 Ответить
Поки що рекорд 1740 свиномордів.
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18.10.2024 09:53 Ответить
Як дружно здихають рашиські виродки заради хворих імпеських уявлень свого бісноватого фюрера Слава ЗСУ!
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18.10.2024 07:50 Ответить
Чумардрси хвацько перескочили жовтневі 20 тисяч відразу на 21 370.
Останні три доби 1 450 / 1 420 / 1 530 набирають розгон щоб побити травневий рекорд (1 740), доречі 1 530 це другий показник з початку війни.
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18.10.2024 08:06 Ответить
Слава Зеленському! Так переможемо!
Але пишіть хоча б тисяч п'ять. На фіга їх жаліти?
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18.10.2024 08:11 Ответить
Це наші бійці натякають узкоглазим з кндр, що їх хвате тільки на тиждень...
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18.10.2024 08:15 Ответить
Приєднуйся. Чекаємо на тебе. Якраз перед розгромом кацапів ще можеш встигнути долучитися. Але поспіши.
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18.10.2024 08:15 Ответить
Все вірно
20.10.2023 - 1 380 (жовтень середньодобово 739)
16.11.2023 - 1 330 (листопад 952)
14.12.2023 - 1 300 (грудень 967)
3,14дари активно почали шевелитись в жовтні минулого року,
а в травні ще й в харківщину вдерлися
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
28.05.2024 - 1 460
17.05.2024 - 1 410
14.05.2024 - 1 400
11.05.2024 - 1 320
09.05.2024 - 1 300
середньодобово травень 1 256 чумардосів і в подальшому середньодобово за місяць менше тисячі не було.
Літо - 1 168 / 1 151 / 1 187.
Вересень - 1 271
Жовтень на зараз - 1 257 (від сьогодні також почав випереджати травень)
Два три дні і з жовтня минулого року буде 400 000 чумардосів, на сьогодні 397 230.
Два на метр, боюсь що захопленної території на всіх не вистачить.
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18.10.2024 09:36 Ответить
Якось пропустив дату 13.05. Так, все вірно.
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18.10.2024 14:58 Ответить
Минув 3894 день москальсько-української війни.
182! одиниці техніки та 1530! чумардосів за день.
Броня та логістика непогано, чумардоси супер )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 675 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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18.10.2024 08:41 Ответить
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18.10.2024 08:45 Ответить
Ох і пруть... Що до їхньої мотивації заради "хворих уявлень фюрера" - то пусте. Зараз здебільшого пруть "добровольці", і пруть за дурні гроші... Ця наволоч доволі стрімко дорожчає, та і кількість їхня таки суттєво зменшується, але ж і грошей у фюрера ще чимало і набір продовжується... Останні 5 місяців їхні втрати особового складу значно зросли, а броні зменшились. Це можна було б вважати за обнадійливий факт, якби не їхне зростаюче просування... І ще ті кляті КАБи... Немає у ЗСУ чим протидіяти цій біді... Час іде, а літаки їхні як літали майже безкарно, так і літають... За 5місяців знищено лише 12літаків... Під час Битви за Британію в 1940році гітлеровці за три місяці втратили більше 1700літаків, звісно тоді все було по іншому, але ж й різниця в 150раз...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.10.2024 09:00 Ответить
Боже збережи Украiну та наших
Героiв!🙏🙏🙏
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18.10.2024 09:44 Ответить
Нещодавно почула новини про одного дуже далекого знайомого з-за порєбріка. Був собі майже нормальний дядька із абсолютно золотими руками: ремонт - від меблі та побутових приладів до квартири цілком. Передавався (спочатку) з рук в руки, як дорогоцінність, міг би гребти гроші лопатою... Як би не дві споконвічні кацапські риси: лінь та любов до пляшки. Всі договори зривав та провалював, тягнув час ремонту з тижнів до років, зникав посеред роботи...
Зараз, кажуть, збирається на війну, "щоб грошики заробити"... Ось вам і мотивація! Ідіот!!!
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18.10.2024 11:18 Ответить
Йому треба було на росії продати "золоті руки", а не залишити їх в Укранських степах.
В цілому - чим більш універсальний "мастер" - тим більш він нічого не вміє і не знає... ала не московії прикрутити кришку унітаза до унітаза - це вже рівень "золоті руки" 🤣
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18.10.2024 14:35 Ответить
Та кажу ж - на росії черга стояла за його "золотими руками". Продав би, аж бігом. Ремонтував хати як бог. Але лінь та пляшка...
Ось тепер, дурень, хоче залишити їх у степах України.
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18.10.2024 17:38 Ответить
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18.10.2024 09:03 Ответить
Здається панове, що це рекорд по заготівлі свсобачої падалі..виправте якщо помиляюсь
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18.10.2024 09:06 Ответить
Ховати голову в пісок не вихід з ситуації.сирський перетворив ЗСУ у маленьку радянську армію з ляшками та сепарами-комбатами та родичами комбрігами.кацапи давно перейшли на дивізійну систему у нас же маса різнорідних підрозділів з'явилася проблема організації взаємодії між підрозділами про це пишуть самі військові.
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18.10.2024 10:08 Ответить
".сирський перетворив ЗСУ у маленьку радянську армію"

а до сирського це була армії натівського зразка?
аби ляпнути шось.
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18.10.2024 11:59 Ответить
Техніки скоро за день буде більше утілізовано ніж лемінгів!)
Честь ВОЇНАМ ЗСУ!!!
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18.10.2024 11:47 Ответить
 
 