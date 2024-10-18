Общие боевые потери РФ с начала войны - около 675 800 человек (+1530 за сутки), 9027 танков, 19 533 артсистемы, 18 053 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 675 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 675 800 (+1530) человек,
- танков - 9027 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин - 18 053 (+51) единицы,
- артиллерийских систем - 19 533 (+23) единицы,
- РСЗО - 1232 (+0) единицы,
- средства ПВО - 978 (+0) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 329 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 152 (+48) единицы,
- крылатых ракет - 2620 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 908 (+93) единиц,
- специальной техники - 3448 (+2) единиц.
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+21 Qq Qqq #455433
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+19 Старый зольдат
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+12 володимир омельянов
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Лізуть тварюки та лізуть.
Так діяти вони почали відносно недавно.
Тактика малих груп і обходу була позичена саме в українців які беруть свої ресурси. Тепер вже доводиться берегти і кацапам...
Не дарма вже давно як почали писати саме - Загальні бойові втрати РФ від початку війни
Зрозуміло, це не тільки вбиті, але й поранені. Але ніхто не може порахувати, скільки тих поранених помирає без евакуації, при евакуації, у шпиталях (особливо з російською картельною медициною),, скільки стає "самоварами", а скільки вилікується і повертається на фронт (і щось мені здається, що процент цих повторних воякулаків не дуже високий...)
Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Останні три доби 1 450 / 1 420 / 1 530 набирають розгон щоб побити травневий рекорд (1 740), доречі 1 530 це другий показник з початку війни.
Але пишіть хоча б тисяч п'ять. На фіга їх жаліти?
20.10.2023 - 1 380 (жовтень середньодобово 739)
16.11.2023 - 1 330 (листопад 952)
14.12.2023 - 1 300 (грудень 967)
3,14дари активно почали шевелитись в жовтні минулого року,
а в травні ще й в харківщину вдерлися
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
28.05.2024 - 1 460
17.05.2024 - 1 410
14.05.2024 - 1 400
11.05.2024 - 1 320
09.05.2024 - 1 300
середньодобово травень 1 256 чумардосів і в подальшому середньодобово за місяць менше тисячі не було.
Літо - 1 168 / 1 151 / 1 187.
Вересень - 1 271
Жовтень на зараз - 1 257 (від сьогодні також почав випереджати травень)
Два три дні і з жовтня минулого року буде 400 000 чумардосів, на сьогодні 397 230.
Два на метр, боюсь що захопленної території на всіх не вистачить.
182! одиниці техніки та 1530! чумардосів за день.
Броня та логістика непогано, чумардоси супер )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 675 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Героiв!🙏🙏🙏
Зараз, кажуть, збирається на війну, "щоб грошики заробити"... Ось вам і мотивація! Ідіот!!!
В цілому - чим більш універсальний "мастер" - тим більш він нічого не вміє і не знає... ала не московії прикрутити кришку унітаза до унітаза - це вже рівень "золоті руки" 🤣
Ось тепер, дурень, хоче залишити їх у степах України.
а до сирського це була армії натівського зразка?
аби ляпнути шось.
Честь ВОЇНАМ ЗСУ!!!