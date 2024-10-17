В Подмосковье застрелили заместителя начальника воинской части, воевавшего в Украине

В Московской области утром 16 октября застрелили 44-летнего заместителя начальника одной из воинских частей полковника Никиту Кленкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ,

Неизвестный выстрелил в его машину на дороге в селе Меленки Солнечногорского городского округа. Кленков погиб на месте, его машина была заведена в момент убийства и продолжила движение, пока не уперлась в забор дома.

Сообщается, что Никита Кленков, служил в одном из подразделений спецназа. Он вернулся с фронта неделю назад.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Также читайте: В Подмосковье застрелился "эксминистр "ЛНР" Завизенов, - росСМИ