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Новини
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У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який воював в Україні

У Московській області вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ,

Скрін

Невідомий вистрілив у його машину на дорозі в селі Меленки Сонячногірського міського округу. Кленков загинув на місці, його машина була заведена в момент убивства і продовжила рух, поки не вперлася в паркан будинку.

Повідомляється, що Микита Кленков, служив в одному з підрозділів спецназу. Він повернувся з фронту тиждень тому.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про вбивство і незаконний обіг зброї.

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Автор: 

ліквідація (4065) Підмосков’я (43) росія (65974)


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Топ коментарі
+11
земля кругла
зло завжди повертається злом
війна повертається додому на @уйлостан
пі@арі усі будуть у пеклі до скону
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17.10.2024 10:30 Відповісти
+9
гарного птаха вполювали, запакованого, вгодованого
в/ч 92154, спецназ гру гш мо рф, цспп сенеж
багато біди цей пі@ар в Україні наробив, заслужив
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17.10.2024 11:02 Відповісти
+8
Зник максим і х@й з ним
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17.10.2024 11:01 Відповісти
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земля кругла
зло завжди повертається злом
війна повертається додому на @уйлостан
пі@арі усі будуть у пеклі до скону
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17.10.2024 10:30 Відповісти
Земля не кругла.
У Пекло потрапляють після скону.
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17.10.2024 10:33 Відповісти
Ні. Уcі пі@ари із кабздоном у пеклі до скону
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17.10.2024 10:35 Відповісти
Aga , zemlia ni krugla , ana bezugla ....🤣🤣🤣
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17.10.2024 10:39 Відповісти
Ви фанат пласкої Землі, Ана Безугла?
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17.10.2024 10:42 Відповісти
Ja ? Net . Pachemu tak dumaiesh ? 🤔
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17.10.2024 10:45 Відповісти
Круг - пласка фігура, Земля - шар.
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Шар - хоч і тримірний але форми не має.
Може бути шар землі, а Земля - то все-таки куля.
Перше, ніж інших повчати, треба самому навчитися - що бу питанні шарити.
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17.10.2024 12:37 Відповісти
Дякую, свіженьке гімноїде.
Питали мене російською, тому - шар.
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17.10.2024 12:53 Відповісти
Ванька встань ка,
А вот куй..
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17.10.2024 10:32 Відповісти
Карма збувається , вона неминуча......
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17.10.2024 10:34 Відповісти
СБУ, Моссад чи МІ-6?
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17.10.2024 10:37 Відповісти
вбили кореша-поплічники
типові кримінальні розборки - написано ж "вернувся з награбленим в сво" - його й прибрали
забув "табличку ділення" - присвоював виплати мертвих руськіх солдатіків та не ділився - таке буває
Доречі це вже третій чи четвертий випадок за місяць...
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17.10.2024 11:42 Відповісти
це не звичайний рузьке мертвий солдат, це - спецура. там такі воїни поштучні, тобто загибель таких не приховаєш і бабло на цьому не за крисиш... там зараз 2 версії гуляють: а) український слід; б) розбірки за десятки лямів фублів. і тут далеко не факт, що це саме за приховуання інформації про загиблих спеців з метою забрати собі їхні зарплатні виплати... для нас цікавішою набагато була би версія як з Кивою.
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17.10.2024 12:31 Відповісти
Вчора https://www.youtube.com/watch?v=zoonwGwsSfk дивився Хардіна по цей та інші випадки - це не пододинокі випадки - а дуже схоже на кримінальні розбірки - бо регулярно та часто...
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17.10.2024 12:39 Відповісти
та ясно шо то не поодинокі випадки. тільки ось цей випадок із таким спецом у розряд саме таких випадків, про які ти написав вище, не дуже вписується, а якщо більш точніше, то вупше не вписується. розбірки за бабло звісно могли бути, проте це точно не за бабло саме пропавших кацапів, зарплату на яких продовжує отримувати їх командир і не захотів ділитися із своїми замами чи тими, хто був у долі. тому що це різні військові частини. це специ гру, а не звичайні м'ясні піхотні війська, де постійно на тих обнулених штурмовиках і наживаються їхні офіцери.
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17.10.2024 12:49 Відповісти
ну а за що ще можуть бути розбірки на кацапах?
із-за бабла
ну а на чому на окупованих територіях зараз бабло робити по крупному?
цеглу бахмуту продавати? пенсіонерів авдіївки грабувати?
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17.10.2024 13:06 Відповісти
та такі специ мало працюють на окупованих територіях. їм там нема чого робити. ці специ працюють по українських тилах. і бабло вони варять на інших темах. можуть варити на торгівлі зброєю, яку можуть продавати підпільно якимсь хуситам, наприклад. і про це навіть у кремлі можуть не знати. та купа варіантів є, де вони можуть бабло варити. наприклад, на торгівлі краденим зерном чи торгівлі металоломом. но точно не на тих м'ясних списках, про які ти тут пишеш (у таких спеців нема м'ясних списків, там всі вони поіменні, бо то еліта - спецназ гру). так само як і про цеглу Бахмуту ліпиш якусь маячню.. розумнішим будь.
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17.10.2024 13:30 Відповісти
Ясно написано - служив на окупованій території України - до чого тут хусити? Хуситами займаються там де хусити а не ті хто в Україні? Не ліпи універсальних грушників там де їх немає.
Скільки можна педалювати тему зерна - немов би зерно це золоті злитки що ростут в полях і вся кацапська нечисть робить на ньому мільярди. Може достатньо висмоктувати "сенсацію з пальця"?
Металолом - ще одна тема? Де тут мільйони заробиш?
Ну зброю можуть контрабандити - тому ми знову повертаємося до кримінальних розбірок за бабло...
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17.10.2024 13:42 Відповісти
розумнішим будь..
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17.10.2024 14:45 Відповісти
головне - обнулений, за версії після війни
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17.10.2024 12:58 Відповісти
Поплічники такі речі зазвичай влаштовують прямо на фронті - там значно легше приховати вбивства. "Прилетів український хаймарс - молекул не залишилось". А в тилу - кримінальні справи, розслідування тощо.

Вірогідно, тут щось інше.
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17.10.2024 13:44 Відповісти
Заступник " нашальніка"?!😂😂😂😂
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Это круче, чем "дирехтор части"
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17.10.2024 13:08 Відповісти
Зник максим і х@й з ним
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17.10.2024 11:01 Відповісти
пі@ар елітний
добре, що здох
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17.10.2024 11:03 Відповісти
гарного птаха вполювали, запакованого, вгодованого
в/ч 92154, спецназ гру гш мо рф, цспп сенеж
багато біди цей пі@ар в Україні наробив, заслужив
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17.10.2024 11:02 Відповісти
А ми до вас в ранковий час.
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17.10.2024 11:04 Відповісти
Місцеві розборки..його ж сослуживці або підлеглі і грохнули..можливо ,що бабло не поділили..
Зараз прилетить Буданов і буде розповідати казки,що то його робота
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17.10.2024 11:16 Відповісти
На цей раз на татарова запишуть .
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17.10.2024 11:41 Відповісти
те що грохнули свої за вкрадені виплати мертвих кацапів - це точно
Це вже не перший випадок в цьому місяці
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17.10.2024 11:44 Відповісти
"и незаконном обороте оружия"

А может его какой-нибудь мент из собственного табельного шлепнул. За то, что жену увел. В партизанов верится слабо(разве что СБУ своего профи заслало).
Поэтому, раз написали про незаконный, может быть грохнули из чего-то, что на срусне официально не продают и не выдают по службе. Что-нибудь экзотическое.
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17.10.2024 11:48 Відповісти
Яка гарна новина !!!!
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17.10.2024 12:14 Відповісти
Який іще з нього Микита? Воно Нікіта.
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17.10.2024 12:32 Відповісти
Повага сантітару !
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17.10.2024 12:59 Відповісти
ГАРНА новина
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17.10.2024 17:25 Відповісти
Слава ВСУ, слава ГУР!
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17.10.2024 21:37 Відповісти
 
 