У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який воював в Україні

У Московській області вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ,

Невідомий вистрілив у його машину на дорозі в селі Меленки Сонячногірського міського округу. Кленков загинув на місці, його машина була заведена в момент убивства і продовжила рух, поки не вперлася в паркан будинку.

Повідомляється, що Микита Кленков, служив в одному з підрозділів спецназу. Він повернувся з фронту тиждень тому.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про вбивство і незаконний обіг зброї.

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