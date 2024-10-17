У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який воював в Україні
У Московській області вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ,
Невідомий вистрілив у його машину на дорозі в селі Меленки Сонячногірського міського округу. Кленков загинув на місці, його машина була заведена в момент убивства і продовжила рух, поки не вперлася в паркан будинку.
Повідомляється, що Микита Кленков, служив в одному з підрозділів спецназу. Він повернувся з фронту тиждень тому.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про вбивство і незаконний обіг зброї.
Топ коментарі
+11 Wild MadDog
показати весь коментар17.10.2024 10:30 Відповісти Посилання
+9 Wild MadDog
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+8 Amber
показати весь коментар17.10.2024 11:01 Відповісти Посилання
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зло завжди повертається злом
війна повертається додому на @уйлостан
пі@арі усі будуть у пеклі до скону
У Пекло потрапляють після скону.
Може бути шар землі, а Земля - то все-таки куля.
Перше, ніж інших повчати, треба самому навчитися - що бу питанні шарити.
Питали мене російською, тому - шар.
А вот куй..
типові кримінальні розборки - написано ж "вернувся з награбленим в сво" - його й прибрали
забув "табличку ділення" - присвоював виплати мертвих руськіх солдатіків та не ділився - таке буває
Доречі це вже третій чи четвертий випадок за місяць...
із-за бабла
ну а на чому на окупованих територіях зараз бабло робити по крупному?
цеглу бахмуту продавати? пенсіонерів авдіївки грабувати?
Скільки можна педалювати тему зерна - немов би зерно це золоті злитки що ростут в полях і вся кацапська нечисть робить на ньому мільярди. Може достатньо висмоктувати "сенсацію з пальця"?
Металолом - ще одна тема? Де тут мільйони заробиш?
Ну зброю можуть контрабандити - тому ми знову повертаємося до кримінальних розбірок за бабло...
Вірогідно, тут щось інше.
добре, що здох
в/ч 92154, спецназ гру гш мо рф, цспп сенеж
багато біди цей пі@ар в Україні наробив, заслужив
Зараз прилетить Буданов і буде розповідати казки,що то його робота
Це вже не перший випадок в цьому місяці
А может его какой-нибудь мент из собственного табельного шлепнул. За то, что жену увел. В партизанов верится слабо(разве что СБУ своего профи заслало).
Поэтому, раз написали про незаконный, может быть грохнули из чего-то, что на срусне официально не продают и не выдают по службе. Что-нибудь экзотическое.