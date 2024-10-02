В Подмосковье застрелился "эксминистр "ЛНР" Завизенов, - росСМИ
В российском Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден мертвым бывший "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Константин Завизенов.
Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает Astra, Завизенов застрелился из принадлежащего ему охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области.
По словам его сына, которые приводит Mash, чиновник злоупотреблял алкоголем и последние полторы недели находился в запое, тяжело переживая расставание с женой.
Сын также сообщил, что рядом с телом найдена предсмертная записка.
Отметим, что в августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР".
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+11 MrStepanovM
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Баба полезла в телефон. (Мужики!! Никогда не ставьте паролем на телефон год своего рождения), а там, в том числе, любовная переписка с женой??? А я кто???
У Кости 18 лет была вторая семья в Нижнем Новгороде. Но то херня, можно пережить. Извращение в том что внебрачная дочь и брачный сын учатся в одном вузе. Срамота.
Ну и по работе пошло на пропасть. Всё туда сыпалось.
Ведь Зигисму́нд Шло́мо Фройд говорил когда то
театр начинаетсяиногда банан, это просто банан.
Маємо бути в курсі, де там на московії який зрадник з особистих мотивів самовипилявся?
Певно, для того, щоб связь родовую нє тєрялі.
Водился в русской Перми. 50-летний россиянин работал в инвестиционных департаментах Минэнерго РФ, Минпромэнерго РФ, а также в концерне "Росэнергоатом".В 2010-2016 гг. Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС"В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования ЛНР.
гебісти використали та викинули
тіха укрАінская ночь...
но сало надо пєрєпрятать..
пішла від нього до іншого ,
чи теж застрелилась ?
Треба серед кацапів запустити такий флешмоб
пристрелив кабанчіка