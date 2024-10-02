В Подмосковье застрелился "эксминистр "ЛНР" Завизенов, - росСМИ

В российском Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден мертвым бывший "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Константин Завизенов.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Astra, Завизенов застрелился из принадлежащего ему охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области.

По словам его сына, которые приводит Mash, чиновник злоупотреблял алкоголем и последние полторы недели находился в запое, тяжело переживая расставание с женой.

Сын также сообщил, что рядом с телом найдена предсмертная записка.

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Отметим, что в августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР".