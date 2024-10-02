У Підмосков’ї застрелився "ексміністр "ЛНР" Завізєнов, - росЗМІ

У російському Підмосков'ї з вогнепальним пораненням голови знайдено мертвим колишнього "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Костянтина Завізєнова.

Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Astra, Завізєнов застрелився з мисливської рушниці, яка йому належала, у своєму будинку в Істринському районі Московської області.

За словами його сина, які наводить Mash, чиновник зловживав алкоголем і останні півтора тижня перебував у запої, важко переживаючи розставання з дружиною.

Син також повідомив, що поруч із тілом знайдено передсмертну записку.

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Зазначимо, що у серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР".