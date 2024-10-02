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Новини
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У Підмосков’ї застрелився "ексміністр "ЛНР" Завізєнов, - росЗМІ

Ексміністр так званої ЛНР Костянтин Завізєнов застрелився в Підмосков’ї

У російському Підмосков'ї з вогнепальним пораненням голови знайдено мертвим колишнього "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Костянтина Завізєнова. 

Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Astra, Завізєнов застрелився з мисливської рушниці, яка йому належала, у своєму будинку в Істринському районі Московської області.

За словами його сина, які наводить Mash, чиновник зловживав алкоголем і останні півтора тижня перебував у запої, важко переживаючи розставання з дружиною.

Син також повідомив, що поруч із тілом знайдено передсмертну записку.

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Зазначимо, що у серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР".

Автор: 

Підмосков’я (42) росія (65459) самогубство (637)


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Топ коментарі
+11
здох Максим і *** з ним!
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02.10.2024 11:40
+8
А нам до того яке діло?
Маємо бути в курсі, де там на московії який зрадник з особистих мотивів самовипилявся?
Певно, для того, щоб связь родовую нє тєрялі.
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02.10.2024 11:43
+6
І нах тут ця "романтична" історія? Пох як дохнуть запроданці.
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02.10.2024 12:35
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Тю, а недавно син говорив, що батя на полювання збирався і був у гарному настрої. Поговорили з синком?))
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02.10.2024 11:40 Відповісти
тяжело переживая расставание с женой. Источник:
Баба полезла в телефон. (Мужики!! Никогда не ставьте паролем на телефон год своего рождения), а там, в том числе, любовная переписка с женой??? А я кто???
У Кости 18 лет была вторая семья в Нижнем Новгороде. Но то херня, можно пережить. Извращение в том что внебрачная дочь и брачный сын учатся в одном вузе. Срамота.
Ну и по работе пошло на пропасть. Всё туда сыпалось.
Ведь Зигисму́нд Шло́мо Фройд говорил когда то театр начинается иногда банан, это просто банан.
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02.10.2024 11:53 Відповісти
І нах тут ця "романтична" історія? Пох як дохнуть запроданці.
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02.10.2024 12:35 Відповісти
Він просто курив Філіпс...
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02.10.2024 14:11 Відповісти
здох Максим і *** з ним!
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02.10.2024 11:40 Відповісти
А нам до того яке діло?
Маємо бути в курсі, де там на московії який зрадник з особистих мотивів самовипилявся?
Певно, для того, щоб связь родовую нє тєрялі.
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02.10.2024 11:43 Відповісти
Варяг.
Водился в русской Перми. 50-летний россиянин работал в инвестиционных департаментах Минэнерго РФ, Минпромэнерго РФ, а также в концерне "Росэнергоатом".В 2010-2016 гг. Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС"В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования ЛНР.
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02.10.2024 11:57 Відповісти
Так і знав. Ще про Земфіру останні новини розкажіть, дуже цікаво.
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02.10.2024 12:05 Відповісти
А що там сталося?
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02.10.2024 12:15 Відповісти
Гугл (або яндекс) в поміч.
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02.10.2024 12:17 Відповісти
ніколи не було-і знов
гебісти використали та викинули
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02.10.2024 11:47 Відповісти
ну і молодець))) чистий суїцид.. дві пулі в живіт, одна в скроню... ))))))
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02.10.2024 11:47 Відповісти

тіха укрАінская ночь...
но сало надо пєрєпрятать..
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02.10.2024 11:52 Відповісти
Сподіваюсь, що він ще й "контрольку" зробив, принаймні двічі
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02.10.2024 11:54 Відповісти
не помогли Иуде холопу кровавые рубли ...
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02.10.2024 12:02 Відповісти
А що з його дружиною ,
пішла від нього до іншого ,
чи теж застрелилась ?
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02.10.2024 12:03 Відповісти
Хоч не два рази застрелився, як Кравченко? А то може в лапки треба брати і слово "застрелився"
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02.10.2024 12:10 Відповісти
Там ще і кірпа був що "застрелився" з міліцейського ПСМа, хоча в нього була чудова новенька Беретта. А перед тим як застрелитись, він собі ребра виломав і праву руку. Великі гроші-великі проблеми.
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02.10.2024 12:28 Відповісти
Звісно двічи! та ще й у потилицю!
Треба серед кацапів запустити такий флешмоб
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02.10.2024 13:30 Відповісти
Грандіозна новина! На хєра ОЦЕ українцям?
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02.10.2024 12:36 Відповісти
мисливець..
пристрелив кабанчіка
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02.10.2024 13:10 Відповісти
Завізєнов завiзал.
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02.10.2024 14:37 Відповісти
 
 