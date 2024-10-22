Загрози прориву окупантів на Херсон з боку Дніпровських островів немає, - Сили оборони півдня

Станом на 22 жовтня не фіксується загрози прориву російських загарбників з боку Дніпровських островів поблизу Херсона.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується острівної частини лінії бойового зіткнення, розташованої навпроти Херсона, то вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Тому поблизу самого Херсона настільки великої небезпеки прориву або форсування Дніпра немає", - сказав Волошин.

Водночас він не виключає, що ворог може здійснити спробу форсувати деякі протоки та намагатися захопити деякі острови, які там є.

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За словами речника, росіяни проводять розвідувально-пошукові дії і намагаються виявити вогневі засоби Сил оборони.

"Ворог увесь час намагатиметься пройти на правий берег, тому що він розуміє, що отримавши під контроль острови, він може ще більше загрожувати і Херсону, і тим населеним пунктам, які розташовані на правому березі", - розповів Волошин.

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