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Загрози прориву окупантів на Херсон з боку Дніпровських островів немає, - Сили оборони півдня

Загрози прориву російських окупантів на Херсон немає

Станом на 22 жовтня не фіксується загрози прориву російських загарбників з боку Дніпровських островів поблизу Херсона.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується острівної частини лінії бойового зіткнення, розташованої навпроти Херсона, то вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Тому поблизу самого Херсона настільки великої небезпеки прориву або форсування Дніпра немає", - сказав Волошин.

Водночас він не виключає, що ворог може здійснити спробу форсувати деякі протоки та намагатися захопити деякі острови, які там є.

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За словами речника, росіяни проводять розвідувально-пошукові дії і намагаються виявити вогневі засоби Сил оборони.

"Ворог увесь час намагатиметься пройти на правий берег, тому що він розуміє, що отримавши під контроль острови, він може ще більше загрожувати і Херсону, і тим населеним пунктам, які розташовані на правому березі", - розповів Волошин.

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Автор: 

армія рф (17842) Херсон (3442) Сили оборони півдня (373)


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коли кажуть ..загрози немає..., то стаю як скліфасофський
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22.10.2024 21:09 Відповісти
Та да ...Марченко прибрали ...тепер помалу зеленські і Херсон хочуть здати ...
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22.10.2024 21:20 Відповісти
РАШИСТИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПІДУТЬ НА ХЕРСОН, БО ВІН ПРОПИСАНИЙ У ОРКІВ В КОНСТИТУЦІЇ.
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22.10.2024 21:21 Відповісти
Коли читаю подібні новини, зразу виникає питання:
А що с загрозами прориву на ІНШИХ напрямках?
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22.10.2024 21:53 Відповісти
Дожились !

При Залужному Правобережжя звільнили, а зараз клянуться що загрози немає.

Ви ще про Одесу щось заспокійливе напишіть, довбодятли !
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23.10.2024 02:28 Відповісти
Я так розумію, що наш плацдарм на лівому березі-- "фсьо" ?
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23.10.2024 07:26 Відповісти
 
 