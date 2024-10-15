УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 272 3

Ситуація на Запорізькому напрямку доволі динамічна, але якогось успіху окупанти не мають, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ситуація на Запорізькому напрямку постійно змінюється, однак великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Ця ділянка бойового зіткнення доволі складна. Ще раніше ми повідомляли, що там збирались штурмові групи. Кілька днів поспіль противник проводив там штурмові дії, намагався захопити наші позиції", - розповів Волошин.

Читайте: На Придніпровському напрямку відбито десяток штурмів, ворог хоче взяти під контроль острови в гирлі Дніпра, - ОК "Південь"

За його словами, російські окупанти не мають великого успіху на цьому напрямку.

"Ситуація доволі динамічна і вона змінюється постійно, конфігурація лінії боєзіткнення змінюється на ту чи на іншу користь. Великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має", - додав речник.

Також читайте: Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб окупувати Донеччину, - Сили оборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним на Запоріжжі і перекидають туди особовий склад.

Автор: 

Запорізька область (3706) Сили оборони півдня (369)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не брешіть!
а на скільки км по всьому південному фронту просунулись москалі? чомусь ніхто не рахує, бо це - "какая разніца"! а на курській авантюрі - про кожен метр фанфари трубили!
то що ж - і з курщини випихають, і знову "отріцательое наступлєние"
показати весь коментар
15.10.2024 20:05 Відповісти
То іди повоюй там, пизл...вий підрахуй!
показати весь коментар
15.10.2024 20:19 Відповісти
а ти, зєлєбот, видать, вже повуював, аж мізки закипіли))
бовдуре, не до воїнів претензії, вони - герої без сумніву. отож їх і шкода
показати весь коментар
15.10.2024 21:48 Відповісти
 
 