Ситуація на Запорізькому напрямку доволі динамічна, але якогось успіху окупанти не мають, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Запорізькому напрямку постійно змінюється, однак великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Ця ділянка бойового зіткнення доволі складна. Ще раніше ми повідомляли, що там збирались штурмові групи. Кілька днів поспіль противник проводив там штурмові дії, намагався захопити наші позиції", - розповів Волошин.

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За його словами, російські окупанти не мають великого успіху на цьому напрямку.

"Ситуація доволі динамічна і вона змінюється постійно, конфігурація лінії боєзіткнення змінюється на ту чи на іншу користь. Великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має", - додав речник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним на Запоріжжі і перекидають туди особовий склад.